Tra le molte novità che attendono i fan di Un Posto al sole per la settimana dal 17 al 21 gennaio ci sarà il ritorno di un personaggio che mancava da tempo. Secondo le anticipazioni, infatti, Katia rimetterà piede a Napoli e Franco la accoglierà a braccia aperte. La situazione per Clara, invece si complicherà perché Alberto riuscirà a farla tornare a vivere con lui, mentre Silvia si sentirà a disagio con gli amici per la sua storia con Giancarlo.

Il ritorno di Katia sarà una boccata di ossigeno per Franco

A Un posto al sole si annunciano un bel po' di cambiamenti che vedranno protagonisti gli abitanti di Palazzo Palladini.

A Napoli ritornerà a sorpresa Katia che sarà accolta a braccia aperte da Franco. L'uomo, infatti, si troverà in un periodo in cui gestire i suoi figli non sarà facile senza Angela: Bianca sentirà la mancanza di sua madre, mentre Nunzio si mostrerà poco interessato al lavoro ai cantieri. La donna spiegherà a Boschi di voler capire le intenzioni di Nunzio che ha lasciato la Sicilia portando poche cose con sé, ma quando sarà da sola con suo figlio manifesterà chiaramente le sue preoccupazioni per la vicinanza con Chiara, così diversa da lui anche economicamente. La figlia di Petrone riuscirà a conquistare la madre di Nunzio a cena?

La rabbia di Patrizio avrà gravi conseguenze: anticipazioni Un Posto al sole

Ci saranno novità anche per Clara che dopo la rottura con Patrizio avrà diversi problemi economici da gestire. La lite tra il giovane Giordano e Alberto non farà altro che peggiorare le cose, perché l'avvocato farà di tutto per far pagare amaramente l'affronto ricevuto dal ragazzo che nella spinta gli ha provocato un infortunio.

Raffaele chiederà a Clara di mediare tra i suoi due ex fidanzati, ma Alberto ricatterà la donna, chiedendole di tornare a vivere con lui. Patrizio sospetterà che Palladini possa ricattare la sua ex fidanzata, ma lei cederà alle richieste dell'avvocato e tornerà a convivere con Alberto. Questo, come era prevedibile, farà reagire Patrizio in modo ancora una volta rabbioso.

Guido non accetterà Giancarlo: anticipazioni settimana dal 17 al 21 gennaio

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 17 al 21 gennaio rivelano che per Silvia sarà molto difficile riuscire a vivere serenamente la sua storia con Giancarlo, perché si renderà conto che i suoi amici non accettano del tutto il nuovo arrivato. In particolar modo, Guido non potrà fare a meno di trattare Giancarlo con distacco e questo ferirà molto Silvia che, sentendosi sempre più sola, si sfogherà con Mariella. La moglie di Guido aiuterà la sua amica mettendo sotto pressione suo marito. Sarà una settimana difficile anche per Marina, perché sostenere Fabrizio sarà sempre più pesante a causa dei problemi sul lavoro che lo faranno chiudere in se stesso. Inoltre, quando Rosato ascolterà una discussione di lavoro tra Ferri e sua moglie, cadrà in una spirale distruttiva pericolosa per sé e per gli altri.