Continua la messa in onda su Rai 1 delle soap Il Paradiso delle Signore, arrivata alla sua sesta stagione. Tra Tina e Vittorio sembrerà esserci sempre più intesa, ma la cosa non sarà per nulla gradita agli occhi di Agnese. Quest'ultima tenterà d'intromettersi nelle vicende della figlia per riuscire a capirne di più. Anche la coppia formata da Dante e Beatrice sarà sempre più vicina, grazie alla collaborazione lavorativa tra i due.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 25 gennaio: Armando consiglia ad Agnese di rimanere fuori dagli affari della figlia

Nel corso della messa in onda del Paradiso del 25 gennaio, l'avvicinamento tra Conti e Tina sarà sempre più palese. Ad accorgersi in maniera inequivocabile della cosa sarà soprattutto Agnese. La donna, che non vedrà di buon occhio la cosa, farà di tutto per intromettersi nella questione. Armando dirà ad Agnese di restare fuori dalle vicende della figlia, ma la donna non lo ascolterà. Poco dopo, però, sarà la stessa Amato a confidarsi con la madre parlandole della sua intesa con Conti.

Stefania si appresterà a chiedere un'intervista a Gemma che, nel frattempo, sarà diventata la nuova cavallerizza del Circolo.

Dante deciderà di raccontare a Beatrice alcune sue vicende personali. I due, infatti, saranno sempre più uniti per merito della loro collaborazione lavorativa.

Spoiler Il Paradiso delle Signore al 28 gennaio: Salvatore vuole sposare Anna

Salvatore avrà intenzione di convolare a nozze con Anna e la sua intenzione troverà l'appoggio di Marcello.

Al Paradiso si valuterà la possibile collaborazione con gli americani proposta da Romagnoli. Tina e Vittorio saranno sorpresi in atteggiamenti intimi da Roberto. Nella puntata del 26 gennaio, i due si lasceranno travolgere dalla passione e Tina perderà il suo foulard proprio sotto il letto di Vittorio. Agnese decide di mettersi in contatto con Sandro per cercare di far adottare la figlia da Conti.

All'interno del contratto con gli americani si scoprirà la presenza di una clausola che va a sfavore del Paradiso.

Quando Beatrice verrà a conoscenza della questione, si sentirà aggirata da Romagnoli. Nel frattempo, Flavia sarà sempre più intenzionata a far distaccatole Ludovica e Marcello. La donna architetterà così un piano per riuscire nel suo intento. Adelaide invece sarà sempre più in ansia per via del suo richiamo in aula per testimonia sul caso di Achille Ravasi. La donna però, prenderà una decisione totalmente inaspettata. Dopo un lungo periodo di tempo, Tina e Sandro si ritroveranno ad avere un confronto faccia a faccia. Amato si ritroverà confusa tra il marito e Vittorio.