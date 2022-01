Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 7 all'11 febbraio, ci saranno due importanti novità relative a due storiche coppie della soap opera partenopea. Nunzio, dopo aver visto Chiara assieme a Ludovico, andrà su tutte le furie e farà una scenata che avrà pesanti conseguenze sulla loro relazione. Nel frattempo aumenterà, giorno dopo giorno, la complicità tra Ferri e Marina, tuttavia la manager spiazzerà l'uomo con un'improvvisa richiesta. Per finire ci sarà spazio anche per una storyline a tema ospedaliero, con Rossella che avrà a che fare con un giovane paziente in condizioni disperate.

Un posto al sole, puntate dal 7 all'11 febbraio: Nunzio spaventa tutti

Dopo aver visto Chiara (Alessandra Masi) assieme a Ludovico (Roberto Caccioppoli), Nunzio (Vladimir Randazzo) impazzirà di gelosia. Il ragazzo andrà letteralmente fuori controllo, spaventando le persone a lui vicine. Non risulta chiaro cosa farà di preciso il figlio di Franco, ma sta di fatto che, dopo questo scontro, lui e la giovane manager Petrone si lasceranno. Quest'ultima si troverà così a dover affrontare una delicata trattativa con Roberto Ferri per la cessione delle sue quote, in uno stato psicologico di forte fragilità.

Upas, trame 7-11 febbraio: Roberto viene spiazzato da Marina

Le anticipazioni non forniscono molti dettagli sulle trattative tra Roberto e Chiara.

Non è chiaro quindi se Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) approfitterà della situazione per ottenere condizioni ancora più vantaggiose da questo accordo, tuttavia sembra proprio che quello attuale sia un buon momento per lui. L'uomo riuscirà infatti a riconquistare Marina (Nina Soldano), anche se la gelosia di quest'ultima la porterà a scontrarsi con Lara (Chiara Conti) durante un evento di beneficenza.

A parte questo dettaglio, tutto sembrerà volgere al meglio per Roberto, anche se ha sottovalutato Marina: la donna, infatti, lo spiazzerà con una decisione che lui non aveva considerato.

Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all'11 febbraio: Rossella salva la vita a un paziente

Rossella (Giorgia Gianetiempo) si troverà a dover gestire un caso molto complesso in ospedale.

Al San Filippo arriverà infatti un giovane paziente affetto da una grave patologia. Non vengono forniti dettagli sulla malattia del giovane, che avrà il volto di Alessandro Orrei, ma viene sottolineato che la dottoressa Graziani riuscirà a infondere nel suo paziente la forza per continuare a lottare. Tale successo lavorativo compenserà, però, solo in parte la difficile situazione sentimentale della giovane.