L'appuntamento con Uomini e donne è confermato per tutto il mese di gennaio 2022 come sempre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la pausa natalizia di alcune settimane, Maria De Filippi tornerà in onda per tener compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia, con la popolarissima trasmissione dei sentimenti, che tutti i giorni appassiona una media di circa tre milioni di fedelissimi spettatori. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per l'addio della tronista Roberta, la quale uscirà di scena dal programma con la persona con la quale intende costruire qualcosa fuori dalla trasmissione.

Anticipazioni Uomini e donne gennaio 2022: Roberta fa la sua scelta finale

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda durante il mese di gennaio 2022 in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che per la tronista Roberta arriverà il momento dell'addio finale.

Dopo un lungo percorso della durata di svariati mesi, per Roberta sarà il momento di congedarsi dalla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, svelando così il nome della persona con la quale intende costruire qualcosa di serio e duraturo fuori dal contesto televisivo.

Ebbene, tra Samuele e Luca, ad avere la meglio è stato il primo. Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne di gennaio rivelano che Roberta ha scelto di uscire dallo studio della trasmissione con lui, rifiutando così Luca.

L'addio di Roberta che lascia Uomini e donne con Samuele e sorpresa per Luca

Per il corteggiatore non scelto, però, si sono "spalancate" le porte del trono, dato che la De Filippi gli ha concesso la possibilità di avere una seconda chance come tronista.

Intanto Roberta e Samuele stanno portando avanti la loro relazione post scelta anche se, fino a quando non andrà in onda la fatidica puntata della scelta finale in tv, non potranno farsi vedere insieme sui social e quindi dovranno mantenere il riserbo.

A questo punto, però, resta da capire chi saranno gli altri tronisti che si metteranno in gioco a Uomini e donne per questo 2022.

Alessandro si candida come nuovo tronista per Uomini e donne 2022

Le registrazioni delle nuove puntate sono in programma subito dopo le feste natalizie e non si esclude che possa esserci la presentazione di una nuova tronista donna, che prenderà proprio il posto di Roberta.

Intanto, in queste ore, è arrivata anche una candidatura spontanea per il ruolo di tronista. A farla è stato Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Andrea Nicole, il quale ha ammesso che nel caso in cui gli venisse data la possibilità di mettersi in gioco dopo il rifiuto della tronista, non direbbe assolutamente no.

Maria De Filippi esaudirà il sogno del giovane Alessandro dopo la cocente delusione che gli è stata inflitta da Nicole? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa stagione.