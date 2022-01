Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di Un posto al sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 intorno alle 20:45. Le novità per le puntate dal 31 gennaio al 4 febbraio riguarderanno soprattutto la coppia formata da Marina e Fabrizio. La donna dovrà fare chiarezza con i suoi sentimenti contrastanti per suo marito e per Roberto che le farà una grande proposta. Ci saranno problemi anche per Clara e Alberto, perché mentre lui sembrerà molto preso, lei continuerà ad essere fredda e distaccata. Chiara, invece, sarà sempre più tormentata dal problema della dipendenza da cocaina che le impedirà di prendere realmente in mano la sua vita e che creerà tensione anche con Nunzio.

Infine, Rossella sarà divisa tra i problemi con sua madre e il rapporto con Riccardo.

Chiara in un vortice autodistruttivo

A Un Posto al sole, nella settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio, in primo piano ci sarà Chiara Petrone. La ragazza riceverà un'offerta da parte di Filippo e Roberto e sarà molto indecisa sul da farsi, tanto che si confiderà con Nunzio e si lascerà confortare da lui. In realtà, Chiara nasconde un problema ben più grande dell'indecisione sulla gestione delle aziende Petrone: la sua dipendenza da cocaina. L'utilizzo della sostanza sarà disastroso per la sua vita e inizierà a minare anche il rapporto con il suo fidanzato con cui ci sarà tensione perché la loro serata andrà in modo diverso da come ci si aspettava.

Marina indecisa tra Roberto e Fabrizio: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni settimanali di Un Posto al sole fino al 4 febbraio raccontano che Marina e Fabrizio saranno sempre più in crisi e la signora Giordano sarà combattuta tra i sentimenti che prova per il marito e la passione per Roberto che le è stato accanto in questo momento difficile.

Inoltre, Ferri farà una proposta alla signora Giordano: la donna sceglierà di voltare pagina e lasciare suo marito o continuerà a sostenere Fabrizio?

Rossella non riuscirà ad accettare Giancarlo: anticipazioni settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio

Durante la settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio, a Un Posto al sole ci sarà spazio anche per Alberto e Clara che ormai vivranno insieme.

Mentre Palladini si mostrerà amorevole nei confronti della madre di suo figlio e sembrerà davvero cambiato, lei non si lascerà andare e sembrerà ancora insicura della scelta che ha fatto accettando la convivenza. Le cose non andranno bene nemmeno tra Silvia e Rossella a causa della presenza silenziosa di Giancarlo che per la figlia della barista sarà ancora difficile da accettare. Inoltre, a peggiorare l'umore della giovane dottoressa sarà il rapporto contrastato con Riccardo.