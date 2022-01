Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', che racconta gli amori e le vicissitudini di due famiglie dell'alta moda californiana, i Forrester e gli Spencer. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 10 al 15 gennaio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla fiducia smisurata che Hope ha in Thomas, sui dubbi di Liam, sul confronto fra Shauna e Quinn, sulla richiesta di perdono di quest'ultima a Eric, sui problemi psicologici di Thomas e sul triangolo formato da Zoe, Zende e Paris.

Hope si fida di Thomas

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Hope rimarrà molto stupita dal cambiamento di Thomas, diventando meno sospettosa nei suoi confronti. Douglas le rivelerà di sentire molto la mancanza del padre, chiedendole di invitarlo a vivere insieme a loro. Liam ascolterà le parole del bambino e chiederà spiegazioni a Hope che gli confermerà che Thomas non è più quello di una volta ma è realmente cambiato. Nel frattempo, Thomas andrà a trovare Steffy per confidarle che il rapporto con Douglas è migliorato notevolmente, mentre la sua ossessione per Hope è sparita totalmente dai suoi pensieri. Shauna avrà modo di parlare con Quinn, consigliandole di comportarsi come vuole con suo marito per riconquistarlo facilmente.

Di conseguenza, Quinn andrà a trovare Eric per chiedergli nuovamente scusa. Shauna confiderà a Flo e a Wyatt di volere molto bene alla sua amica, mentre Liam e Hope discuteranno nuovamente a causa di Thomas.

Zende continua a pensare a Zoe

Non sentendosi compreso dalla moglie, Liam andrà a trovare Steffy raccontandogli di non riuscire ad avere nessuna fiducia in suo fratello.

Più tardi, Steffy si ritroverà a conversare con Zende sull'originalità delle loro famiglie allargate. Il giovane stilista, infatti, continuerà a flirtare con Paris, non riuscendo a dimenticare Zoe. Più tardi, Thomas chiederà a Hope di portare Douglas a casa sua per fargli trascorrere un po' di tempo con lui. All'arrivo della donna e del bambino, Thomas avrà una nuova allucinazione in cui il manichino gli dirà che lui e la figlia di Brooke Logan sono destinati a stare insieme.

Nonostante ciò, Thomas trascorrerà serenamente una serata con Hope su esplicita richiesta del piccolo Douglas. Sarà proprio nel corso di questa cena che Thomas cercherà in tutti i modi di comportarsi in maniera normale, anche se ormai la voce del manichino nella sua testa ha preso il sopravvento. Nel frattempo, Steffy e Liam trascorreranno alcune ore insieme ricordando serenamente la loro storia d'amore, finendo però per parlare anche di Thomas.