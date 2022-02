Nelle puntate di Un posto al sole, che stanno andando attualmente in onda, si è potuta notare una forte volontà da parte della produzione di effettuare modifiche, che diano nuovo brio alle trame. I cambiamenti praticamente non si contano più tra addii, più o meno definitivi, recasting e nuovi arrivi. Nei prossimi episodi sono previste tantissime altre novità, tra cui spicca sicuramente il ritorno delle gemelle Cirillo. I fan, però, non possono a fare a meno di interrogarsi sul destino di personaggi storici come Marina, Angela, Michele, Arianna, Vittorio e Patrizio e persino Teresina.

Inoltre c'è grande ansia in merito al destino del giovane paziente di Rossella.

Un posto al sole: il destino di Angela e Marina

Marina Giordano tornerà ad Un posto al sole, al momento manca una data, ma la stessa attrice ha voluto rassicurare i fan mostrando, nelle sue stories, filmati in cui risulta palese che stia già girando. Lo stesso discorso vale per Angela, visto che c'è la conferma della produzione sul suo rientro, al momento però verrà portata avanti la vicenda di Franco e Katia in modo da preparare il terreno per il suo ritorno. Per quanto riguarda Patrizio, oltre all'ufficialità c'è anche una data, il giovane chef farà ritorno a Palazzo Palladini nell'episodio di lunedì 21 febbraio, anche se potrebbe decidere di ripartire subito dopo.

Una considerazione a parte va fatta invece su Arianna, dal momento che la stessa Samanta Piccinetti ha confermato il suo rientro, ma in seguito non se ne è più parlato. Tale personaggio tornerebbe da sola come mamma single, a meno di un clamoroso recasting di Andrea, e c'è quindi grande attesa per questa storyline.

Un posto al sole: i dubbi su Vittorio, Michele e l'addio di Teresina

Se per Angela e Marina c'è la certezza del loro rientro, lo stesso non si può dire di Michele. Per quanto ci sia la volontà di Alberto Rossi di proseguire questo progetto, al momento non ci sono certezze sul suo ritorno. Su Vittorio pare invece che la sua esperienza ad Upas possa dirsi definitivamente terminata, anche se in futuro potrebbero cambiare le cose.

Discorso chiuso definitivamente anche per Andrea e Teresina. Entrambi gli attori, sebbene per motivazioni diverse, hanno chiuso la loro esperienza con Un posto al sole, quindi potrebbero riapparire solo dopo un recasting, ma al momento non è previsto nessun progetto del genere.

Un posto al sole: dall'arrivo delle gemelle alla possibile morte di Corrado

Nelle prossime puntate faranno ritorno a Palazzo Palladini le gemelle Cirillo, ad interpretare entrambi i ruoli non ci sarà più Cristiana Dell'Anna ma bensì la new entry Gina Amarante. A breve Alessandro Gruttadauria entrerà nel cast di Un posto al sole, nei panni del compagno di Katia, mentre verrà dato sempre più spazio alla mamma di Samuel, Elvira (Giusi Cataldo).

Non sembrano esserci invece buone notizie per Corrado (Alessandro Orrei), il giovane paziente di Rossella, per cui molti fan avevano già ipotizzato una storia d'amore con la dottoressa Graziani, sembra destinato ad un epilogo molto tragico. Non resta che aspettare e sperare.