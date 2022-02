Nuovo colpo di scena al Grande Fratello Vip. Durante la festa in costume nella casa, a tema giungla, ci sono stati molti avvicinamenti. Mentre Delia e Soleil si lasciavano andare alla passione, Alex Belli potrebbe aver cercato di avvicinare un'altra concorrente, Jessica Selassié. La principessa ha svelato agli altri concorrenti che l'attore avrebbe cercato di baciarla durante la festa, sottolineando di essersi spostata e di averlo allontanato in tempo.

Alex Belli prova a baciare Jessica

La festa organizzata al Grande Fratello Vip ha creato davvero scompiglio tra i concorrenti di questa edizione.

Mentre Delia e Soleil si scambiavano un bacio pieno di passione, Alex Belli si è avvicinato a Jessica Selassié. In realtà, la principessa, durante la serata, è apparsa particolarmente vicina a Barù, per cui ha sempre avuto un debole, ma l'attore si è messo in mezzo e l'ha avvicinata in modo sicuramente diverso dal solito. Secondo quanto raccontato dalla stessa Jessica, Alex avrebbe cercato di baciarla durante la festa, usando anche parole molto particolari. La principessa ha spiegato a Sophie Codegoni che lei non ha gradito questo atteggiamento e che lo ha allontanato.

Il racconto di Jessica

Jessica non ha per niente apprezzato l'avvicinamento di Alex Belli, che avrebbe cercato di andare oltre anche con lei.

"Ci ha provato davanti a Delia e Soleil" ha spiegato Jessica, mentre raccontava quanto accaduto a Sophie Codegoni. La principessa ha raccontato che Alex le avrebbe detto che aspettava di baciarla da tutta la sera e che avrebbe cercato di strapparle un bacio. "Mi sono tolta" ha sottolineato Jessica, spiegando che lei pensava che lui si avvicinasse e basta, ma che in realtà lui le ha preso il volto facendo il movimento che solitamente si fa per baciare una persona.

La principessa ha sottolineato che accanto a loro era presente Delia e che questo atteggiamento le ha dato molto fastidio.

Jessica sempre più vicina a Barù

Se Alex Belli si divide tra Delia e Soleil, Jessica, invece, ha occhi solo per Barù. Il suo interesse per lui è sempre più forte e hanno trascorso la serata insieme, tra balli, scherzi e risate.

I due sono arrivati al punto di sfiorare il bacio, incitati dagli altri concorrenti. Barù continua a non lasciarsi andare del tutto e probabilmente sta vivendo tutto come un semplice gioco, per rendere una serata di festa più divertente anche per i telespettatori. Jessica si aspetterebbe molto di più, ma ciò che sicuramente non si sarebbe mai aspettata è l'avvicinamento improvviso di Alex Belli. Molti utenti dei social network hanno ipotizzato che l'attore stesse cercando un'altra preda, mentre le sue donne si stavano baciando.