Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda martedì 22 febbraio si è parlato molto del Grande Fratello Vip. Ospiti del salotto di Barbara d'Urso anche Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, e Stella, l'amica dell'attore e di Delia Duran, con cui ci sono stati dei rapporti molto importanti. La donna ha stupito tutti annunciando alla ex moglie di Belli che è stata diffidata dall'attore per tutte le volte che si è presentata nei programmi televisivi a parlare di lui e di quello che sta accadendo al GF Vip con Delia e Soleil.

Stella a Katarina: 'Sei stata diffidata'

Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, è spesso presente nei salotti televisivi per parlare dell'attore e di quello che succede al Grande Fratello Vip con Soleil Sorge e Delia Duran. Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda martedì 22 febbraio, Katarina è stata sorpresa da un annuncio inaspettato, avvenuto proprio nel salotto di Barbara d'Urso. Presente in trasmissione anche Stella, l'amica di Alex e Delia, sempre presente nei programmi televisivi per difendere la posizione dell'attore. La donna in questa occasione ha rivelato alla ex moglie di Alex Belli che è stata diffidata proprio dall'attore, che non accetta che lei vada continuamente in televisione a parlare di loro, nonostante il divorzio.

"Come mai dopo il divorzio e dopo essere stata diffidata sei ancora qua?" ha chiesto Stella a Katarina, che non sapeva di essere stata diffidata.

Katarina replica all'amica di Belli: 'Non ho ricevuto diffide'

L'ex moglie di Alex Belli ha subito risposto alle accuse di Stella, che non perde occasione per difendere l'attore. Katarina ha spiegato che vive in un Paese libero, in cui può parlare di quello che vuole e dare la sua opinione su tutto quello che accade.

La donna ha voluto anche precisare che lei non ha ricevuto nessuna diffida da parte di Alex. "Come lui mi ha attaccata e minacciata, io sono libera di andare ovunque" ha sottolineato Katarina Raniakova, ricordando il suo passato con l'attore e i momenti difficili vissuti con lui. "Non ho ricevuto diffide" ha aggiunto, rispondendo all'accusa di Stella, che ha rivelato che l'attore sarebbe passato alle vie legali contro la ex moglie.

Stella ha spiegato che glielo ha detto lo stesso Alex di avvisare Katarina che il suo avvocato ha inviato una diffida.

Ex moglie di Alex Belli: 'La figura peggiore la fa lui'

Stella ha continuato ad attaccare Katarina, chiedendole per quale motivo continua costantemente ad andare in televisione a parlare di Alex Belli. "Parla delle cose belle che avete vissuto" ha consigliato Stella, chiedendo alla donna di smettere di attaccare l'attore. L'ex moglie di Alex ha ribattuto immediatamente, cercando di zittire l'amica. "La figura peggiore la fa lui mandandoti qui" ha risposto Katarina, sottolineando il fatto che secondo lei Belli manderebbe Stella nelle trasmissioni a difenderlo. La donna ha subito risposto che è una sua scelta quella di essere presente negli studi televisivi.