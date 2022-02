Manila Nazzaro tesa e non le manda a dire all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore, l'ex Miss Italia non ha perso occasione per sbottare anche nei confronti di Kabir Bedi, uno dei personaggi più amati di questa sesta edizione.

Dopo che lui era andato in cucina per chiedere a Manila delle informazioni sul pranzo da preparare oggi, la reazione della showgirl non si è fatta attendere e senza troppi mezzi termini si è rifiutata di preparare il cibo, svelando di voler fare altro.

Manila sbotta anche con Kabir Bedi al GF Vip 6

Nel dettaglio, in questi mesi di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro è sempre stata la persona che si è occupata della cucina e anche della gestione delle varie faccende domestiche.

In queste ore, però, l'ex Miss Italia è apparsa decisamente stufa di questa situazione e così quando Kabir Bedi è andato da lei per chiedere informazioni sul cibo, lei non si è fatta problemi nel rifiutarsi di accontentarlo, facendogli presente di non voler preparare nulla.

"Anche Katia ieri si è fatta le uova da sola e Giucas, mi ha chiesto da mangiare, ma glielo ha preparato Antonio", ha precisato Manila specificando a Kabir Bedi di non essere lì a servizio degli altri concorrenti, pronta a preparare sempre il cibo per loro.

'Voglio fare anche altro', sentenzia Manila attaccando Kabir (Clip)

"Non sono sempre io, perché ho voglia anche di fare altro qua dentro Kabir, con tutto il rispetto", ha sentenziato Manila che si è così rifiutata di preparare il cibo all'attore.

Insomma un repentino cambio di atteggiamento da parte di Manila che, a distanza ormai da quasi cinque mesi dall'inizio di questa avventura all'interno della casa del GF Vip e dopo essersi occupata sempre di tutto e tutti, sembra volersi fare da parte per viversi il resto della sua esperienza diversamente.

In attesa di scoprire quali saranno i risvolti di questa nuova "strategia" di Manila all'interno della casa del Grande Fratello Vip, in queste ore l'ex Miss Italia è candidata alla finalissima di questa sesta edizione.

Manila Nazzaro candidata alla finalissima del Grande Fratello Vip 6

Nel corso della nuova puntata serale del reality show in programma stasera 7 febbraio su Canale 5, Alfonso Signorini svelerà il verdetto finale del televoto di questa settimana del pubblico.

Gli spettatori del GF Vip sono stati chiamati ad indicare il nome del concorrente che vorrebbero vedere in finale in questa sesta edizione.

I candidati al televoto sono Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Delia Duran. Chi dei quattro riuscirà ad avere la meglio per volere del pubblico sovrano? Lo scopriremo nel corso della diretta di lunedì.