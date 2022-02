All'interno della casa del GF Vip continuano a tenere banco le vicende di Alex Belli e sua moglie Delia. In queste ultime ore, a fare un quadro della situazione ci hanno pensato Katia Ricciarelli e Davide Silvestri che non si sono fatti problemi a "smascherare" la coppia protagonista del gossip più discusso di questa sesta edizione.

Katia e Davide, infatti, hanno "smascherato" quelle che sarebbero le reali intenzioni di Alex, trovandosi d'accordo sul fatto che l'attore sia interessato in primis allo show.

Alex Belli al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, la presenza di Alex Belli all'interno della casa del GF Vip non è passata inosservata, alla luce del fatto che l'attore ha scelto di provare a rimettere insieme i cocci del suo matrimonio con Delia Duran.

Una "mission" non facile, dato che la modella in questi giorni ha avuto diversi momenti di crisi ed ha messo alle strette suo marito, invitandolo a prendere una decisione finale tra lei e Soleil Sorge.

Ebbene, la reazione di Alex non si è fatta attendere: l'attore ha ribadito di voler stare con Delia e quindi di voler mettere da parte il suo legame speciale con Soleil Sorge.

Katia e Davide 'smascherano' Alex Belli al GF Vip

Ma, in queste ultime ore, il triangolo Delia-Alex-Soleil, fa parlare anche gli altri concorrenti. Le reazioni di Katia e Davide, ad esempio, non sono state delle migliori e i due non si sono fatti problemi a puntare il dito contro l'attore, "smascherando" quelle che sarebbero le sue reali intenzioni.

"Lui ha intortato la moglie e non vuole lasciare né l'una, né l'altra", ha sentenziato Katia Ricciarelli parlando dell'atteggiamento di Belli.

"Io invece Katia, sai cosa penso? Che l'unica cosa che lui non vuole lasciare è lo show", ha ribattuto Davide Silvestri, il quale sembra non aver dubbi sul fatto che Alex Belli sia interessato in primis alla visibilità che gli sta permettendo di avere questa situazione all'interno della casa del GF Vip.

'Se gli togli lo show muore', Katia spara a zero contro Alex Belli (Video)

"Ah ma questo si, se gli porti via questo, lui muore", ha fatto eco Katia che si è trovata d'accordo con Davide.

Insomma per la cantante lirica così come per Davide Silvestri, non ci sarebbero dubbi sul fatto che al di là della difficile situazione sentimentale che lo vede protagonista, Alex sarebbe interessato in primis allo show.

Intanto, l'attore porta avanti il suo "copione" e, anche in queste ultime ore trascorse nella casa del GF Vip, si è reso protagonista di nuovi confronti con sua moglie Delia, dove continuano ad interrogarsi sulla validità del loro legame e su quello che succederà post trasmissione.