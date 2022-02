Tante novità accadranno nel corso delle puntate finali di Love is in the air in programma prossimamente in prima visione tv. Le trame turche della Serie TV di Canale 5 raccontano che Ayfer Yildiz troverà l'amore durante una situazione tragicomica. La donna, infatti, verrà investita dal ginecologo di Eda, un certo Jeng, che proverà un trasporto emozionale fortissimo per lei.

Anticipazioni Love is in the air: Ayfer scopre che la nipote è entrata in travaglio

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate finali che saranno in onda tra qualche settimana sui teleschermi italiani annunciano che Ayfer (Evrim Dogan) sarà protagonista di una brutta disavventura.

Tutto inizierà con esattezza nel momento in cui Melo deciderà di rifiutare la proposta di nozze di Burak. In dettaglio, la ragazza farà presente al barista di non voler essere la seconda scelta di nessuno, tanto da voler una relazione con un uomo rapito dal suo fascino. Tuttavia, Balci si troverà costretto a soccorrere l'amica di Eda quando ingoierà l'anello di fidanzamento nascosto all'interno di un cocktail. Sarà in questo drammatico momento che Ayfer giungerà al bar, dopo essere stata informata da Serkan che sua nipote Eda è entrata in travaglio.

La signora Yildiz viene investita da un’autovettura

Nelle puntate turche della seconda stagione di Love is in the air, Ayfer deciderà di correre all'ospedale in attesa dell'arrivo della nipote in sala parto, non sapendo però che Eda stia già partorendo in montagna solo grazie all'aiuto di Serkan.

A tal proposito la signora Yildiz starà vicina a Melo, che verrà sottoposta ad una lavanda gastrica per recuperare il gioiello inghiottito.

Ma ecco che la donna verrà coinvolta in un drammatico incidente automobilistico visto che verrà investita da un’autovettura, guidata da un misterioso uomo.

Jeng rimane folgorato dalla zia di Eda

Solo in un secondo momento Ayfer scoprirà che il pericoloso guidatore è niente di meno che Jeng, il ginecologo di Eda (Hande Ercel). La donna, a questo punto, porgerà le scuse al dottore per averlo attaccato verbalmente per il suo comportamento che poteva avere conseguenze ben più gravi.

Tuttavia, l'ostetrico non aiuterà mai la moglie di Serkan (Kerem Bursin) a dare la luce il suo secondogenito, visto che non giungerà mai in ospedale.

Nonostante questo, Jeng approfitterà di questa situazione per chiedere alla zia di Eda di approfondire la loro conoscenza visto che è rimasto folgorato dalla sua bellezza. Insomma, un finale di stagione con il botto per gli amanti della serie tv ambientata in Turchia, che ha riscosso un discreto successo in Italia.