Il triangolo amoroso più discusso della storia del Grande Fratello Vip, continua a far parlare di sé. Dopo gli ultimi sviluppi, dove Delia ha baciato Soleil e quest’ultima ha poi confessato apertamente di amare Alex Belli, nella casa il gruppo si è nuovamente schierato: da una parte ci sono coloro che continuano a difende le gesta di Alex Belli e sua moglie Delia Duran, dall’altra parte c’è chi sostiene che Soleil sia una vittima di questa messa in scena dei due vipponi e rientra tra questi Katia Ricciarelli. La soprano nelle ultime ore, dopo aver appreso quanto accaduto la notte di sabato, è andata da Sorge per parlare con lei.

GF Vip, Katia chiude con Alex Belli

Nella mattinata di domenica 20 febbraio 2022, Katia Ricciarelli ha preso da parte Soleil Sorge per farle un discorsetto e per puntare il dito contro Alex Belli. La soprano del Grande Fratello Vip ha esordito dicendo a Soleil: ”Ci sei cascata come una pera cotta. Non sei una bambina di 20 anni, io lo dicevo che lui, insieme a Delia, stava esagerando. Sono venuti qui a rovinare un’altra volta tutti gli equilibri. Che si azzardi a venire a fare scenette con me, che lo sistemo io! Lo sistemo, mica ho tanti scrupoli io". Poco dopo, Ricciarelli si accorge che ad osservare tutta la scena e ad origliare c’era il diretto interessato Alex e dunque la soprano ha immediatamente tuonato contro lui, dicendo:” Non sono affari tuoi, non sono incavolata e fatti gli affari tuoi, cretino.

Vai, senza ritorno. Almeno qui hai trovato qualcuno che ti dice le cose in faccia”.

Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera per scoprire come si evolverà nuovamente il triangolo amoroso.

GF Vip, la zia, lo staff e la mamma di Soleil, contro Alex Belli

Intanto, la festa che si è tenuta sabato sera al Grande Fratello Vip, continua ad animare la situazione con molte polemiche, sia all’interno della casa più spiata d’Italia, sia all’esterno.

Molteplici sono le persone che sostengono che Soleil sia una vittima di questo circo mediatico creato da Delia e Alex, mentre invece altre persone la vedono come una complice. In difesa di Sorge, però, sono intervenuti il suo staff, la madre della ragazza la zia ed ex vipponi. Lo staff sul proprio profilo Twitter ha pubblicato un post con scritto:” Stiamo ricostruendo e valutando i fatti.

Calma e sangue freddo”. L'ex gieffino Gianluca Costantino, ha attaccato Belli scrivendo: ”Serve un vocabolario, occorre rivisitare la definizione di uomo”. La mamma Wendy, invece, ha pubblicato un post semplice ma di impatto, con scritto:” Basta BelIi”. Ma il vero sfogo lo ha avuto la zia di Soleil, Daniela Sorge, la quale ha scritto sui propri social un post molto duro contro Alex e la sua compagna Delia, con le seguenti parole:” Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega a donne per affermare il suo piccolo ego. Sole non è perfetta, ma di certo non è complice di un tate teatrino che fa gola allo show. #Belliritirati”.