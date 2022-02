In Beautiful il segreto custodito da Liam e Steffy non resterà tale molto a lungo. Tra qualche settimana, Liam confesserà a Hope di averla tradita con Steffy. Confessione che sconvolgerà Hope, la quale sarà furiosa con il marito. Quest'ultimo cercherà il perdono della moglie e la supplicherà in lacrime. Le cose si faranno ancor più complicate, quando verrà fuori che Liam potrebbe essere il padre del bambino che aspetta Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Liam confessa a Hope di averla tradita con Steffy

Mentre Thomas si avvierà verso la guarigione dopo l'operazione al cervello, in Beautiful i telespettatori vedranno arrivare il momento in cui Liam confesserà la verità sul tradimento a Hope.

Il giovane Spencer arriverà a prendere questa decisione dopo aver appreso che Steffy è incinta e che lui potrebbe essere il padre della creatura. Non sarà facile per Liam dire la verità alla moglie ma lo dovrà fare. Stessa cosa che si ritroverà costretta a fare anche Steffy con Finn. Dando uno sguardo a ciò che è già andato inonda negli Usa, si scopre che Hope non riuscirà a credere alle dud orecchie mentre ascolterà ciò che le starà dicendo Liam.

Liam supplica Hope di perdonarlo

Hope sarà letteralmente sconvolta e non riuscirà a credere che Liam, credendo di averla vista baciare Thomas, sia corso immediatamente a farsi consolare da Steffy. Hope non si capaciterà del fatto che il marito, invece di cercare un chiarimento con lei, sia addirittura finito a letto con la ex moglie.

Questo, nelle prossime puntate, riporterà a galla le vecchie ruggini tra le due sorellastre. Ora che Liam saprà di essere l'unico traditore e che non avrà scusanti per ciò che avrà fatto, il giovane supplicherà Hope di perdonarlo. Liam sarà in lacrime.

Hope furiosa con Liam scopre che Steffy è incinta

Nelle prossime puntate di Beautiful, non ci sarà solo la questione del tradimento da affrontare per Liam e Hope, ma anche quella della nuova gravidanza di Steffy.

Sì perché Liam confesserà alla moglie che potrebbe essere lui il padre del bambino che porta in grembo Steffy. Un altro duro colpo per la povera Hope che, almeno per il momento, sarà sopraffatta dal dolore. In attesa di scoprire se la donna riuscirà a perdonare Liam, anche Steffy nello stesso momento, si troverà a confessare a Finn non solo di essere incinta, ma anche di aver passato una notte di passione con Liam.

Ovviamente anche Finn, così come Hope, sarà sconvolto e capirà che Steffy avrà confessato la verità solo perché non saprà chi è il padre del bambino. Dalle anticipazioni, sembra che da questo momento in poi, i rapporti tra Finn e Liam saranno tutt'altro che cordiali. Resterà ancora da capire chi sia il padre del bambino di Steffy e se Hope e Finn perdoneranno i rispettivi compagni.