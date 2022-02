Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana di San Valentino che andrà in onda dal 14 al 18 febbraio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. L'ex compagno di Katia sarà incapace di lasciarla andare. Per Franco e Angela arriverà un momento di tensione complicato ulteriormente dalla presenza ingombrante di Katia. Nunzio e Ferri avranno un duro scontro ai cantieri mentre per Raffaele e Renato inizierà una nuova avventura.

Un San Valentino difficile per tutti

Nel giorno di San Valentino le coppie di Palazzo Palladini vivranno dei momenti piuttosto movimentati. Samuel ormai certo di essere riuscito a conquistare Speranza dovrà fare i conti con una dura realtà. Rossella dovrà fronteggiare ancora una volta il freddo cinismo di Crovi mentre per Chiara e Nunzio le strade sembreranno essersi divise per sempre. Roberto Ferri dopo il duro addio a Marina, sfogherà tutta la sua rabbia contro la povera Lara, incapace di allontanarsi da lui.

A causa dei loro problemi di cuore, Roberto e Nunzio finiranno per scontrarsi duramente ai cantieri. Per Samuel invece dopo il duro colpo ricevuto nella giornata di San Valentino, arriverà un momento di inaspettata felicità.

Arriverà il giorno tanto atteso da Sasà, il vigile infatti si accingerà ad incontrare l'uomo con cui chiatta da tempo.

Momenti difficili per Nunzio

Dopo la dura delusione amorosa, Nunzio si chiuderà in sé stesso ma la situazione peggiorerà ulteriormente dopo un ennesimo scontro con sua mamma. Lara invece riuscirà, grazie alle sue doti da manipolatrice, ad intrufolarsi ancora una volta nella vita di Roberto che a sua volta risulterà molto preso dalla Giovane e vulnerabile Chiara Petrone.

Cerruti, dopo l'esito fallimentare del suo incontro, comincerà a porsi parecchie domande. Nunzio comincerà ad avere delle tensioni anche con Franco, mentre sua madre sarà impegnata con il suo ex compagno che non accetterà di lasciarla libera. Rossella intanto comincerà a rendersi conto che le condizioni del suo paziente sono davvero gravi e comincerà a star male per questo.

Per Franco e Angela arriverà il momento di dover gestire una nuova crisi e questo lo spingerà ad avvicinarsi a Katia a sua volta in crisi col compagno. La giovane dottoressa Graziani si ritroverà a fare i conti con la sua emotività e comincerà a capire quanto sia difficile mettere da parte i sentimenti nei confronti dei pazienti. Renato e Raffaele si appresteranno a seguire il primo giorno del corso per sommelier. Lara invece cercherà la giusta strategia per intrufolarsi nella vita e tra i pensieri di Roberto Ferri.