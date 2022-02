Le anticipazioni di Love is in the air relative alle puntate in onda dal 14 al 18 febbraio, svelano che ci sarà finalmente un lieto fine per Serkan ed Eda. I due infatti diventeranno marito e moglie nel corso di una romantica cerimonia alla quale saranno presenti parenti e amici. Sarà una sorpresa per Eda, visto che Serkan riuscirà a tenere nascosto sino all'ultimo la volontà di sposarla. Proposta che arriverà quindi inaspettatamente per Eda, la quale dirà subito di sì.

Serkan vuole fare la proposta di matrimonio a Eda

Le cose dal punto di vista sentimentale si metteranno bene per Eda e Serkan nelle prossime puntate di Love is in the air.

Bolat finalmente farà la proposta di matrimonio alla sua amata, ma prima di riuscirci dovrà superare qualche difficoltà. Dando uno sguardo alle trame in onda sino al 18 febbraio, si viene a sapere che Serkan confiderà solo a Melo il suo proposito di chiedere la mano a Eda. L'architetto vorrà fare una sorpresa alla sua amata e pertanto chiederà a Melo di non dire nulla a nessuno. Peccato che l'amica di Eda non riuscirà a mantenere il segreto. Ben presto infatti, tutti quanti verranno a sapere che Serkan avrà intenzione di chiedere a Eda si sposarlo. Solo la diretta interessata ne sarà all'oscuro.

Serkan Bolat chiede a Eda di sposarlo, lei risponde 'sì'

Dunque, nel corso dei nuovi episodi di Love is in the air, i telespettatori vedranno Serkan cercare in tutti i modi di non far capire alla sua amata Eda ciò che avrà intenzione di fare.

Non sarà facile per Bolat riuscire nell'impresa, ma alla fine riuscirà nel suo intento. L'uomo inviterà la fidanzata a percorrere una strada, per poi arrivare sino al parcheggio dell'università dove tutto tra loro iniziò. Era il giorno in cui lei lo ammanettò. A questo punto, Serkan si inginocchierà di fronte a Eda, chiedendole di sposarlo.

Una vera sorpresa per la giovane Yildiz che, con voce rotta dall'emozione accetterà subito.

Spoiler Love is in the air: Eda e Serkan diventano marito e moglie

A quanto pare, Serkan Bolat avrà organizzato tutto nei minimi dettagli, visto che non appena Eda gli dirà di 'sì', spunterà la piccola Kiraz dando alla mamma un bouquet.

A pochi metri di distanza, ci saranno ad attenderli parenti e amici, proprio nel luogo che sarà stato allestito per le nozze. Serkan infatti avrà preparato già tutto: l'altare, la funzione e tutta la festa. Ovviamente la piccola Kiraz sarà felicissima nel vedere i suoi genitori diventare marito e moglie. Testimoni degli sposi saranno Melo ed Engin. Unica nota stonata del matrimonio, la presenza di Deniz che si presenterà portando in dono a Serkan dei biglietti da visita di avvocati divorzisti. Il matrimonio e la festa che ne seguirà, sarà anche l'occasione per un avvicinamento tra Serkan e il padre Kemal.