Ha preso il via venerdì scorso la terza edizione de “Il cantante mascherato”, che dovrà incoronare quest'anno l'erede, al successo, di Red Canzian, vincitore della passata edizione con il "Pappagallo".

Il programma condotto da Milly Carlucci che vede in gara 12 vip mascherati già deve fare i conti con le polemiche e le prime bocciature da parte degli “addetti ai lavori”, ad esempio quella del critico televisivo Aldo Grasso che ha espresso un parere decisamente negativo sullo show di Rai 1.

Aldo Grasso boccia lo spettacolo di Milly Carlucci

Dalle colonne del “Corriere della Sera” il critico televisivo Aldo Grasso non usa giri di parole per “stroncare” sul nascere la prima puntata de “Il cantante mascherato”, lo show del venerdì sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e giunto quest’anno alla sua terza edizione.

Afferma Grasso: "Il Cantante mascherato? Una specie di spin-off di Ballando con le Stelle", condotto anch’esso da Carlucci.

Il critico ne ha anche per la conduttrice affermando: "Con la sua scuderia di volti, l'atmosfera lustrini e paillettes, la sua conduzione identica dai tempi di 'Scommettiamo che?', la sua giacchetta spallata, Milly Carlucci gestisce con piglio deciso una festa generalista dell'iconografia".

Critiche da Grasso anche alla “pochezza” della competizione che nell'edizione italiana sarebbe limitata, in quanto i protagonisti verrebbero tutti dal piccolo mondo dei vip che frequenta i programmi d'intrattenimento della Rai. Il critico non risparmia giudizi negativi nemmeno nei confronti della giuria, a suo avviso incapace di contrastare la noia del programma, al punto che farebbero "più ridere i commenti su Twitter".

Inizia intanto il 'toto-nomi' per scoprire chi si cela sotto le maschere

Intanto inizia a impazzare online – come gli anni scorsi – il “toto-nomi” per scoprire il vip che si cela sotto questa o quell’altra maschera. In questa settimana, dopo l’eliminazione di Fiordaliso nel corso della prima puntata, ci si è soffermati soprattutto sul personaggio del “Pinguino” al punto che molti appassionati hanno iniziato a visionare i filmati postati sui social Rai dedicati al programma per cogliere indizi utili all’individuazione del vip misterioso.

Riguardo al "Pinguino", esibitosi in duetto con Cristina D’Avena, la giuria ha fornito la propria idea con pareri tipo “Un uomo simpatico, ironico, molto divertente”, mentre secondo Caterina Balivo colui che si cela sotto il “Pinguino”: “Ha un esperienza da uomo vissuto, nel filmato c’è uno spray per non abbronzarsi troppo. Lui è bravo da sempre, per me è Edoardo Vianello”. Invece secondo Arisa: “Uno potrebbe essere Pupo e l’altro potrebbe essere Rovazzi”.