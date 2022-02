L'ex cavaliere di Uomini e donne Giorgio Manetti ha smentito il presunto flirt con Marialaura De Vitis, la 24 enne ex fidanzata di Paolo Brosio. Tra loro solo una semplice amicizia. Manetti ha colto l'occasione per esprimere ancora una volta il suo pensiero su Gemma Galgani, anche a fronte degli attacchi che la dama torinese gli ha riservato: "Giudico solo ciò che vedo".

Giorgio Manetti smentisce il flirt con l'ex di Brosio

Giorgio Manetti continua ad essere al centro del Gossip soprattutto dopo la pubblicazione su Novella 2000 di uno scatto che lo ritrae insieme a Marialaura De Vitis, ex compagna di Paolo Brosio.

I due pizzicati insieme a Sanremo durante la settimana della kermesse musicale, hanno fatto pensare ad un flirt tra loro. Entrambi sono single e quindi non ci sarebbe nulla di male. A smentire qualsivoglia liason è stato proprio l'ex cavaliere che, su Uomini e donne Magazine, ha voluto chiarire quali siano i rapporti tra lui e la 24enne. Ebbene, dalle sue parole, sembra che i due abbiano trascorso del tempo insieme ad alcuni eventi legati al Festival. Ha precisato che non erano da soli e che lo scatto è stato fatto mentre lui le si avvicinava all'orecchio solo perché la musica era talmente alta da non riuscire a parlare normalmente. Niente gesti romantici, niente di niente. Qualcuno ha mal interpretato il tutto.

Giorgio replica a Gemma: 'Commento quello che vedo lì dentro"

Nessuna storia d'amore tra l'ex di Brosio e Giorgio Manetti, il quale ha precisato di essere stato comunque molto contento di aver scambiato due chiacchiere con lei e che reputa una persona molto carina. I due sono rimasti in contatto ma, come già accennato, Giorgio non ha nessuna mira amorosa verso di lei.

Al momento, l'ex di Gemma Galgani é ancora single. Al momento, non c’è nessuno che fa battere il cuore a Giorgio Manetti. Anche la sua ex Gemma è ancora single e proprio il gabbiano ha colto l'occasione per rispondere ai recenti attacchi della dama torinese. Gemma si era lamentata del fatto che lui continuasse a parlare di lei sulle varie riviste e, a tal proposito, l'ex cavaliere ha replicato: "Esprimo solo il mio parere" precisando tra l'altro: "Non commento la sua vita privata, ma quello che vedo li dentro".

Insomma, Giorgio commenta come qualunque telespettatore di Uomini e donne.

Giorgio Manetti colpito da Nadia a Uomini e donne: smacco per Gemma

E come gran parte del pubblico di Uomini e donne, Manetti può dare la sua opinione su ciò che viene mandato in onda su Canale 5. Di certo Giorgio non ha mai avuto intenzione di ridicolizzare la ex. A chi gli ha chiesto se non gli fosse mai venuta voglia di prendere Gemma e portarla via da Uomini e donne, Giorgio ha risposto con sarcasmo: "Dovrei portare via anche la sedia". Tra le nuove dame, è rimasto particolarmente colpito da Nadia Marsala. Ha pure confessato di conoscere, seppur solo di vista, Massimiliano.