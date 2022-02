Si infittiscono le vicende di Un posto al sole che, nella settimana dal 7 all'11 febbraio, vedrà i personaggi della soap alle prese con una serie di complicazioni. Nunzio, accecato dalla gelosia nei confronti di Chiara e Ludovico, prenderà una decisione che porterà la relazione a un punto di rottura. Tutto ciò avrà delle conseguenze in Chiara, soprattutto con Roberto intenzionato ad appropriarsi delle quote del gruppo Petrone. Rossella, invece, avrà a che fare con dei problemi personali e professionali. Da un lato ci sarà Riccardo, che partirà per Bolzano per ottenere il divorzio dalla moglie, e dall'altro l'incontro con un ex compagno che però verserà in situazioni di salute davvero precarie.

Come si comporterà Rossella messa di fronte alla sua emotività? Nel frattempo si vedrà Raffaele e Renato collaborare insieme e Franco rendersi conto che la situazione scolastica di Bianca è decisamente complicata.

Anticipazioni Un posto al sole, la decisione spiazzante di Nunzio su Chiara

Brutto periodo per Nunzio che dovrà fare i conti con la bruciante gelosia per Chiara. Tutto avrà inizio quando il figlio di Katia e Franco noterà la crescente intesa tra la ragazza che ama e Ludovico. Accecato dalla gelosia, Nunzio arriverà al punto di perdere il controllo della situazione. Quando si renderà conto che il suo atteggiamento sta creando dei problemi all'interno del rapporto, Cammarota prenderà un'improvvisa decisione: lasciare Chiara!

Alberto vorrà assumersi la responsabilità di accollarsi le spese sostenute da Clara e Federico. Intanto a Palazzo Palladini si terrà una simpatica disputa tra Raffaele e Renato, che porterà il portiere a rendersi conto di non avere un'ottima conoscenza sui vini. Sarà così che i due cognati diverranno compagni di studi, apprendendo nuove conoscenze riguardante il mondo enologico.

Rossella rivede Corrado nelle nuove puntate di Un posto al sole

Grosse novità in arrivo per Rossella e a dirlo sono le anticipazioni di Un posto al sole. Innanzitutto la figlia di Silvia dovrà fare i conti con la partenza di Riccardo per Bolzano e questo la porterà a essere gelosa. Riuscirà la ragazza a tenere tutto sotto controllo oppure la tensione spingerà la coppia a prendere delle strade separate?

A quanto pare l'intenzione di Riccardo è quella di divorziare ufficialmente dalla moglie Virginia.

Intanto Rossella, nel corso del suo turno al pronto soccorso, rivedrà una vecchia conoscenza: il suo ex compagno di scuola Corrado (Alessandro Orrei). Purtroppo non sarà un incontro gioioso poiché si scoprirà che il ragazzo ha una gravissima malattia e questa vicenda finirà per mettere a dura prova la competenza e l'emotività di Rossella.

Spoiler Un posto al sole, Chiara tramortita

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, l'essere stata lasciata da Nunzio non farà altro che tramortire la Chiara, che dovrà anche impegnarsi sul fronte professionale. Roberto Ferri potrebbe anche approfittare dell'intera situazione per riuscire a strappare delle quote del gruppo Petrone a Chiara.

Intanto Marina, nel corso di un evento di beneficenza, avrà a che fare con Lara e Roberto. E se tra le due signore la tensione sarà palpabile, pronta a esplodere da un momento all'altro, tra Giordano e Ferri ci sarà una forte attrazione: finiranno per cedere alla passione? A quanto pare una decisione presa da Marina travolgerà Roberto.

Archiviato il confronto con Virginia, Riccardo farà ritorno a Bolzano. Rossella cercherà di motivare la sua conoscenza a non gettare la spugna e a lottare contro la malattia che lo ha colpito. Quello che la ragazza ignora è che delle ombre incomberanno sulla sua vita sentimentale.

Per la piccola Bianca i problemi scolastici non sembreranno placarsi affatto, anzi. Franco e Giulia si renderanno conto che la situazione della bambina è ancora più preoccupante di quanto pensino.