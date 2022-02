Nuovi intrighi ed emozioni arricchiranno le puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 28 febbraio al 4 marzo. La presenza di Micaela e Manuela Cirillo contribuirà a generare scompiglio a Palazzo Palladini, soprattutto nella vita di Serena e Filippo. In realtà dietro al ritorno di Micaela si cela un misterioso segreto, che la ragazza non ha mai rivelato a nessuno, e che ha a che fare con l'intenzione di portare il piccolo Jimmy con sé a Berlino, separandolo da Niko!

Anticipazioni Un posto al sole, Niko faccia a faccia con la ex Manuela

Il misterioso ritorno delle gemelle Cirillo a Palazzo Palladini, dopo tanti anni di assenza, non farà altro che generare scompiglio in modo particolare nella casa di Filippo e Serena. E mentre Micaela si comporterà in modo insolito con suo figlio Jimmy, dimostrando un certo interesse nei suoi confronti, Manuela si ritroverà faccia a faccia con il suo ex Niko.

Caos anche all'ospedale in cui lavorano la coppia Rossella e Riccardo, per colpa della presenza invadente di Virginia, la quale rischia di mandare in crisi i due innamorati. Ad un certo punto Crovi e la giovane Graziani finiranno per discutere e la ragazza correrà a consolarsi dalla madre.

Verrà fuori che Rossella non riesce a reggere il confronto con la ex di Riccardo, in quanto la reputa una bella donna in carriera.

Cerruti dovrà fare i conti con una divorante gelosia, ma le inopportune considerazioni che Guido Del Bue si ritroverà a fare in merito all'infedeltà, finiranno soltanto per peggiorare le cose.

Spoiler Un posto al sole, Micaela chiede a Jimmy di lasciare Napoli con lei

Nelle nuove puntate di Un posto al sole i telespettatori vedranno Salvatore Cerruti incastrare Mariella e Guido e combinarne un'altra nelle sue con Sarti. Chiara parlerà con Nunzio e gli svelerà che cosa c'è veramente tra lei e quel Ludovico. Intanto Lara e Roberto Ferri continueranno a tramare contro l'ignara ragazza.

A quanto pare dietro al ritorno di Micaela si cela un tornaconto personale. La ragazza farà una proposta particolare al figlio che lo manderà in confusione. Jimmy, infatti, non saprà cosa fare: andrà via da Napoli seguendo la madre oppure sceglierà di rimanere a Napoli con papà Niko? Nel frattempo una visita inattesa manderà in crisi Mariella e Guido.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole

Bianca verrà a sapere che la madre di Jimmy intende portarlo con sé a Berlino. La bambina avrà non poche difficoltà a mantenere il segreto. In seguito si scoprirà che Micaela cova un segreto che non ha mai rivelato a nessuno. Tra Manuela e Susanna si respirerà una forte aria di rivalità, infatti tra le due donne non ci sarà un velo di reciproca simpatia.

Dopo aver appreso del legame tra Ludovico e la sua amata, Nunzio sarà determinato ad affrontarlo ma Katia lo metterà dinanzi ad una prospettiva spiacevole. Tutto ciò accadrà mentre tra Lara e Chiara si instaurerà una crescente complicità. Periodo difficile per Patrizio che non sarà granché soddisfatto del suo percorso di lavoro.