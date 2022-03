Davide Silvestri è intervenuto ai microfoni di Casa Chi. L'ex concorrente del GFVip 6 ha parlato della sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia. A proposito del suo percorso, il diretto interessato ha vuotato il sacco su Alex Belli. Davide non ha nascosto di essere rimasto deluso dall'atteggiamento del coinquilino.

Le parole dell'ex gieffino

All'interno della casa più spiata d'Italia, Alex Belli e Davide Silvestri avevano instaurato una bellissima amicizia. Da quando l'ex attore di Centovetrine ha cominciato a creare dinamiche con il triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran, Davide ha preferito farsi da parte.

Come spiegato a Casa Chi, se Alex avesse continuato a "giocare" in modo spensierato, lui non gli avrebbe mai voltato le spalle. Nel momento in cui Belli ha scelto di intraprendere un percorso tortuoso, Silvestri non ha potuto fare altro che allontanarsi. Sulla base di quanto dichiarato Davide Silvestri non ha speso parole al miele per l'ex coinquilino: "Lui è stato schiavo del suo personaggio e ha perso il controllo". Stando al punto di vista del 40enne milanese, il percorso artistico di Alex Belli era molto più interessante da mostrare ai telespettatori piuttosto che il teatrino messo in scena con l'influencer italo-americana e con la compagna Delia.

Silvestri non ha dubbi, il rapporto con Alex Belli si è interrotto nel post-GFVip: "Ho perso un amico".

'Non ne potevo più'

Nel corso della chiacchierata, Davide ha confidato di avere avuto una sorta di rigetto verso Alex Belli. Giorno dopo giorno, la convivenza cominciava a diventare sempre più pesante. Mentre in un primo momento era spensierato e si divertiva con il 38enne di Parma, successivamente Davide cominciava ad essere insofferente: "È vero, non ne potevo più".

L'ex gieffino ha rivelato che Alex era diventato come un peso, tanto da essere contento al momento della sua squalifica.

Silvestri, da buon amico, ha riferito di avere cercato di riportare il coinquilino sulla "retta via", ma invano.

'Mi sono messo da parte'

In un secondo momento, Alex Belli è tornato nella casa di Cinecittà in qualità di ospite: l'intento del 38enne era quello di recuperare il rapporto con Delia e chiarire con l'amica-speciale Soleil.

Davide Silvestri ha spiegato di essersi avvicinato nuovamente a Belli in quel frangente perché voleva spiegargli il suo risentimento. In un primo momento, infatti, Davide non si era esposto perché sennò avrebbe solo espresso giudizi negativi sull'ex amico. A tal proposito l'ex attore di Capri ha ammesso di essersi fatto da parte. Il motivo? Il 40enne sentiva di non poter difendere una cosa che era indifendibile.