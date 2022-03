In occasione del debutto al timone de La pupa e il secchione, la conduttrice Barbara d'Urso è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo. Tra i tanti argomenti affrontati nel corso della lunga intervista, non si poteva non parlare della sfera amorosa e sentimentale. A tal proposito, la donna, sempre molto restia a parlare del suo privato, ha rivelato che c'era 'qualcuno', un uomo che lei ha definito: "Corteggiatore in prova." Una definizione questa, che non è andata affatto giù al direttore interessato Francesco Zangrillo. L'assicuratore, a distanza di qualche giorno, ha scelto di rompere il silenzio e dire la sua.

Francesco Zangrillo fidanzato di Barbara d'Urso per un anno: 'Abbiamo vissuto una relazione'

In un'intervista rilasciata al settimanale di Gossip e cronaca rosa Chi diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, Francesco Zangrillo ha dichiarato: "Semplicemente sono stato con Barbara per un anno." Ha poi aggiunto che, ad esserci rimasti male delle parole utilizzate da Barbara D'Urso, sono stati prima di tutto i suoi tre figli; dato che per lui, i suoi ragazzi sono l'unica cosa che conta davvero, ha voluto capire meglio cosa fosse stato dichiarato nel corso dell'intervista a Verissimo. Francesco ha detto di essere molto riservato ma ha rivelato che con Barbara ha vissuto una relazione bella: sono stati una coppia a tutti gli effetti ed ora non comprende li scivolone fatto dalla conduttrice partenopea.

La delusione dell'ex fidanzato di Barbara d'Urso dopo le affermazioni fatte da Silvia Toffanin

Sempre nell'intervista rilasciata a Chi, Francesco Zangrillo ha aggiunto che, forse, dietro le parole di Barbara d'Urso ci potrebbero essere i motivi non accettati che hanno portato alla fine della loro storia d'amore. Il broker assicurativo ha detto che si sono lasciati di comune accordo.

Lui voleva un rapporto di coppia 'normale', senza pubblicità, ma anche senza dover vivere nel "segreto di Pulcinella." Francesco ha dichiarato: "La nostra relazione è stata una cosa bella e vera". Continuando, ha poi affermato che quella della conduttrice è stata una ''Caduta di stile." Barbara lo ha definito un "Corteggiatore in prova" rincarando poi la dose: "La prova è finita." Francesco ha concluso dicendo - con un sottile velo di ironia - che occorre trovare un termine alternativo anche per i futuri fidanzati. In passato, anche suo padre gli aveva fatto notare questa cosa: "Ma come ti chiama la tua compagna?".