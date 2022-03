Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful' che racconta il triangolo amoroso e passionale fra Steffy Forrester, Liam Spencer e Hope Logan. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 14 al 19 marzo 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla gelosia di Zoe nei confronti di Paris, sul nuovo incarico di quest'ultima alla Forrester, sulla seconda gravidanza di Steffy e sul ritorno di Thomas in azienda.

Paris accetta il lavoro alla Forrester

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Zende tenterà di convincere Paris ad accettare la proposta di lavoro fattale da Ridge come incaricata della fondazione Forrester. Nel frattempo, Carter confesserà a Zoe di amarla e di volerla sposare al più presto. Nonostante ciò, la giovane non riuscirà ad ignorare la gelosia che prova nel vedere la vicinanza fra Zende e la sorella. La situazione peggiorerà quando Zoe verrà a sapere che Paris ha accettato il lavoro alla Forrester, dove avrà modo di vedere costantemente Zende.

Steffy scopre di essere incinta

Innamorato più che mai di Steffy, Finn le confesserà di voler trascorrere tutta la sua esistenza con lei.

A quel punto, la sorella di Thomas si farà travolgere dai sensi di colpa, decidendo alla fine di confessare al compagno di aver trascorso una notte d'amore con Liam. La confessione di Steffy metterà in crisi Finn così tanto da fargli dubitare sui sentimenti che lei prova per lui. Convinto che la compagna possa essere ancora innamorata del suo ex, il medico chiederà a Steffy se lei vorrebbe ritornare un giorno con Liam.

Per fugare ogni dubbio nella mente del compagno, Steffy gli assicurerà che la notte con l'ex è stato soltanto un errore e che la loro storia è definitivamente finita. La situazione, però, si complicherà notevolmente quando Steffy scoprirà di essere incinta, senza sapere chi è il padre fra Finn e Liam.

Cedendo ai sensi di colpa, Liam confesserà a Hope il suo tradimento per poi chiederle di perdonarlo e non lasciarlo.

Anche se ferita, la figlia di Brooke deciderà di dargli un'altra possibilità per il bene dei loro figli. Più tardi, Hope entrerà in crisi quando Liam le confesserà che Steffy potrebbe essere incinta del loro secondo figlio. Paris annuncerà a Zoe di non volere lasciare Los Angeles e il suo nuovo lavoro nonostante le sue continue pressioni. Thomas tornerà a lavorare alla Forrester, pronto più che mai a voler realizzare tutti i progetti che aveva in programma prima dell'incidente. Liam e Steffy si incontreranno per discutere sulle difficoltà affrontate nel rivelare le loro infedeltà ai rispettivi compagni.