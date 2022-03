Anche l'edizione numero 6 del Grande Fratello Vip è oramai arrivata al capolinea. Nella giornata di domani, giovedì 10 marzo, andrà infatti in onda la semifinale del programma, che decreterà il vincitore nel corso della diretta di lunedì 14 marzo.

Al momento sono tre i vip già sicuri di avere un posto in finale: Delia Duran, Lulù e Davide Silvestri, che è riuscito a ottenere una chance di vittoria nel corso della scorsa diretta di lunedì eliminando in un televoto lampo Soleil Sorge, indicata da molti come favorita per la vittoria finale.

Il sondaggio web è stato effettuato sul forum 'Grande Fratello Vip 2021'

Nel corso della semifinale vi sarà d sicuro almeno una eliminazione. Attualmente, infatti, è in corso un televoto che vede fronteggiarsi tra loro Barù e Manila. Il concorrente meno votato dovrà lasciare immediatamente il programma e, dunque, dovrà dire addio al sogno della finale.

Il sondaggio sul web, effettuato dal forum 'Grande Fratello Vip 2021' e che vede (al momento in cui scriviamo un campione di partecipanti di circa 1700 utenti), ha un esito della nomination molto risicato dal quale, però, dovrebbe riuscire a spuntarla Barù.

Gli utenti, ai quali è stato chiesto di scegliere chi salvare, hanno finora affermato che preferirebbero Manila con il 49,14%, mentre il nipote di Costantino della Gherardesca è il preferito per il 50,86% di chi si è espresso.

Diversi i vip che rischiano l'eliminazione nel corso della semifinale

Ma nel corso della diretta potrebbero essere diversi i concorrenti a rischiare l'eliminazione. Qualche settimana fa, infatti, il conduttore Alfonso Signorini aveva fatto sapere che alla finale sarebbero arrivati solo in cinque.

Attualmente, dunque, rimangono due posti a disposizione.

In seguito all'eliminazione di uno tra Barù e Manila, però, rimarranno nella casa quattro vipponi ancora non in finale: Sophie, Giucas, Jessica più la persona salvata dal televoto attualmente aperto. È lecito, dunque, pensare che potrebbero essere tre i vip a essere eliminati nel corso della semifinale.

Le dinamiche degli ultimi giorni al GF Vip

Ma nel corso della lunga diretta vi sarà probabilmente modo di affrontare anche alcune dinamiche avvenute nelle scorse ore. In particolare sembrano essere diventati molto tesi i rapporti tra Barù e Delia. Quest'ultima, nel corso della diretta, ha scelto di nominare proprio il "nobile" e nelle ultime ore ha scelto di vuotare il sacco e confessarglielo, cercando però un confronto. Barù, invece, non ne ha voluto sapere e ha scelto di chiudere in breve tempo il discorso, gelando la finalista: "Ti reputo una persona buona ma io a te e Alex non vi voglio rivedere". Proprio il rapporto tra i due concorrenti potrebbe essere tra i punti affrontati da Alfonso Signorini nel corso della semifinale.