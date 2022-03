Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 14 a sabato 19 marzo, Paris accetterà di lavorare alla Forrester Creations e ribadirà alla sorella l'intenzione di restare in città e di provare ad avere una relazione con Zende. Inoltre sia Liam che Steffy confesseranno ai rispettivi fidanzati di averli traditi e che dopo la loro intensa notte d'amore è stato concepito un figlio.

Steffy dice a Finnegan di averlo tradito con Liam

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 14 al 19 marzo, Zende inviterà Paris ad accettare la proposta di lavoro fatta da Ridge. Intanto Carter sarà sempre più innamorato di Zoe e pertanto deciderà di chiederle di diventare sua moglie. Inoltre Finn esprimerà i suoi sentimenti a Steffy. Forrester sarà in preda ai sensi di colpa verso il suo fidanzato ed a quel punto gli rivelerà di averlo tradito con il suo ex marito Liam.

Liam dice a Hope che Steffy è incinta

Secondo le anticipazioni televisive fino al 19 marzo, Zoe scoprirà grazie a Donna che Paris lavorerà alla Forrester Creations e non mancherà di manifestare la propria delusione, anche se non ha rivelato a nessuno che questa sua opposizione è scaturita dalla gelosia per Zende.

Paris chiederà espressamente alla sorella di essere felice per lei e la sua carriera. Intanto Finn sarà deluso e chiederà a Steffy se ha intenzione di formare nuovamente una famiglia con Liam o se vuole restare con lui. La ragazza gli dirà in maniera chiara che è stato un errore che non si ripeterà più.

Nel frattempo Spencer implorerà il perdono di Hope e quest'ultima, pur sentendosi umiliata, per il solo amore dei figli opterà per concedergli un'altra possibilità.

A questo punto le confesserà che Steffy è in attesa di un bambino e che con molta probabilità il padre è lui. La giovane Logan allora vorrà sapere dal marito il motivo per cui non si è confrontato direttamente con lei e ha preferito la compagnia della sua ex.

Paris nonostante i ripetuti inviti di Zoe a lasciare la città, le ribadirà l'intenzione di restare e di voler provare ad instaurare una relazione con Zende.

Buckingham di fronte a questa notizia, sarà sempre più irritata.

Hope ha intenzione di raccontare a Brooke quello che è successo tra lei e Liam

In base agli spoiler della prossima settimana, Steffy dirà a Finnegan che dopo la notte d'amore con Liam ha scoperto di essere incinta. La ragazza chiederà di essere perdonata. Intanto Thomas farà il suo ritorno sul posto di lavoro ed impegnerà anima e corpo per progettare nuovi bozzetti. Infine Liam e Steffy discuteranno sulla difficoltà che entrambi hanno avuto nel raccontare la verità ai partner, mentre Hope sarà propensa a dire alla madre le ultime novità della sua vita privata.