Ieri sera, su canale 5, è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, la semifinale. La puntata è stata ricca di colpi di scena, come la proclamazione di Barù come quarto finalista e l'eliminazione di Manila e Sophie. In studio si sono poi vissute varie emozioni come la toccante intervista a Manuel Bortuzzo e il tanto atteso confronto tra Miriana e Biagio. Alfonso Signorini nel mezzo della diretta ha infatti chiamato sul palco Trevisan, per dire la sua in merito alla fine della relazione con Biagio D'Anelli.

GF Vip Miriana dice la sua su Biagio

Da giorni non si parla d’altro che della sparizione di Miriana nei confronti di Biagio una volta uscita dal Grande Fratello Vip. Tuttavia, ieri, Alfonso Signorini ha chiamato a centro studio la showgirl, chiedendole come mai non si sia fatta viva con Biagio e lei ha risposto:” È successo qualcosa di strano, quando stavo per entrare in studio dopo la mia eliminazione, io sentivo una freddezza. Io l’ho cercato, ma voglio parlare da sola con lui. Non voglio deludervi, ma io ho una parole e gli avevo promesso che avremmo parlato insieme da soli e io devo farlo per capire cosa sta succedendo. In questo momento, nonostante io sia ferita, sto facendo dei ragionamenti insieme alla mia famiglia e sto guadando tutto”.

Signorini ha poi mostrato alla Trevisan un video dove Biagio diceva, ospite in alcune trasmissioni, di non aver mai ricevuto chiamata e neanche messaggi da parte della donna, dicendo di sentirsi usato da lei. Prontamente la showgirl ha replicato dicendo:”Io ho cercato un chiarimento e lo cerco ancora. Ci siamo promessi di farlo lontano dalle telecamere e lui invece si è portato dietro le telecamere.

Io sono uscita dalla casa e durante il Covid è morto mio zio, mia madre si è ammalata perché è morto mio padre. Avevo cose più importanti da risolvere. Io ora non voglio parlare con lui, io voglio parlare da sola con lui. Io sono uscita, il giorno dopo ci siamo sentiti e gli ho raccontato con gioia tutto quello che mi era successa durante il giorno e lui mi ha detto che il giorno dopo doveva andare a lavorare e poi ho visto le interviste a pomeriggio cinque e mattino cinque.

Sono confusa, provo ancora dei sentimenti, ma sono in una riflessione profonda. Sono confusa”.

Il confronto tra Biagio e Miriana

A questo punto ha fatto il suo ingresso nello studio del Grande Fratello Vip, il diretto interessato Biagio. L’opinionista ha ribadito la sua versione, dicendo di non aver mai ricevuto nulla da parte di Miriana e di aver notato un cambiamento dove era fredda. Lui sostiene che aveva voglia di baciarla ma sentiva una forte freddezza. D’Anelli ha poi spiegato che per il suo lavoro, era già stato ospite in quelle trasmissioni e che sperava che la mattina dopo l’uscita di Miriana, poteva fare il collegamento da Roma per passare la notte con lei, e invece non ha voluto. Lo sfogo del vippone è poi andato avanti, dicendo:” Hai avuto tempo per salutare i tuoi amici su Instagram, ma non per mandare un ciao a me.

Mi hai mancato di rispetto”.

Tuttavia Trevisan ha continuato a portare avanti la sua tesi dicendo:” Stai mentendo, ed è una cosa triste. Non me l’aspettavo da te. Mi sono fatta lasciare il tuo numero, ho chiesto ad una ragazza lì se poteva prendere il tuo numero e sono andata da mio figlio. Tu non hai mai chiesto il mio numero”.

Alla fine di un lungo confronto, Biagio ha poi chiesto a Miriana se provasse ancora amore per lui e lei ha detto di provare qualcosa, ma di essere confusa. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per capire come finirà tra i due vipponi.