Prosegue l’appuntamento settimanale, dal lunedì al venerdì, alle ore 15:55 su Rai 1, con il Paradiso delle Signore. Secondo le anticipazioni, i prossimi episodi che andranno in onda dal 7 all’11 marzo saranno ricchi di suspense e colpi di scena.

Finalmente Gloria rivelerà a Stefania di essere sua madre e questa confessione spingerà sempre di più la ragazza ad avvicinarsi a Marco di Sant’Erasmo; Maria invece farà rientro da Roma e deciderà di mentire a tutti sulla sua situazione sentimentale con Rocco.

Il Paradiso, episodi fino all’11 marzo: Agnese Amato preoccupata per Maria Puglisi

Maria Puglisi ha scoperto che il suo fidanzato, Rocco Amato, ha una tresca con un’altra donna a Roma. Su suggerimento della sua amica Stefania Colombo, perciò decide di partire per affrontarlo di persona e chiarire la situazione in vista del loro matrimonio.

Per questo motivo, Agnese è molto preoccupata per Maria; la ragazza si trova per la prima volta da sola in una città che non conosce.

In cuor suo, Agnese spera che Maria e Rocco possano risolvere i loro problemi e recarsi all’altare per la celebrazione delle nozze tanto attese.

Il giorno dopo, Maria rientra a Milano e finge di essersi riappacificata con Rocco.

Nonostante lei dica che la situazione si sia ormai risolta, il suo atteggiamento, al contrario, fa trasparire tutt’altro.In realtà, Rocco ha posto fine al loro fidanzamento e l’ha lasciata: Maria, distrutta, confessa tutta la verità ad Irene Cipriani.

Agnese, però, non si sente rassicurata dalle parole della ragazza e continua a nutrire dei sospetti.

Crede che Maria stia fingendo che con Rocco vada tutto bene e non sa se sia opportuno insistere per farle ammettere tutta la verità.

Alla fine, Maria decide di confidarsi con Agnese e di confessarle che la sua storia d’amore è ormai giunta al capolinea.

Il Paradiso delle Signore: il segreto di Ezio e Gloria è sempre più a rischio

Stefania non è del tutto convinta che la relazione tra suo padre e Veronica Zanatta sia del tutto priva di problemi come i due vogliono dare a vedere.

Marco di Sant’Erasmo le ha inoltre messo la pulce nell’orecchio su una probabile relazione di Ezio con un’altra donna.

Per tale motivo, Stefania decide di iniziare ad indagare. Il suo primo sospetto è che la donna in questione possa essere proprio la signorina Moreau. Quella sera stessa vorrebbe affrontare il padre, ma non trova il coraggio.

Inizia così ad osservare gli atteggiamenti di tutti i membri della sua nuova famiglia, cercando di carpire qualche informazione in più.

Decide perciò di appostarsi per spiare suo padre e Gloria mentre discutono in solitaria e con fare sospetto. Il momento della verità sembra essere sempre più vicino.

Stefania, sconvolta, decide di scappare

Stefania continua a fare domande sempre più dirette, Gemma ed Ezio tentano di correre ai ripari e di salvare la situazione per come possibile. Stefania si sente sopraffatta da ciò che crede di aver scoperto. Il segreto di cui pensa di essere a conoscenza è troppo grande: decide di confidarsi con Marco di Sant’Erasmo.

Casualmente, Stefania intercetta una lettera scritta dalla capocommessa Gloria Moreau, la quale non ha altra scelta ed è costretta a confessarle di essere sua madre.

Stefania, profondamente turbata, scappa e si imbatte improvvisamente in Marco, a cui racconta tutto quanto.

Poi, decide di non fare rientro in casa Colombo.

Stefania trova rifugio nella sua ex abitazione, assieme ad Irene e Maria. Tuttavia, non può raccontare alle sue amiche il vero motivo per cui non vuole tornare da suo padre. L’unica persona con cui può sfogarsi è proprio il suo mentore, Marco.

Nel frattempo, Gloria tenta di avvicinarsi a Stefania, ma quest’ultima la respinge in modo brusco.

Non potendosi fermare ad oltranza in casa delle sue amiche e non volendo sostenere un confronto con suo padre, a Stefania non resta che fare una sola cosa: scappare.