Non ci si annoia mai all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Una nuova puntata verrà trasmessa su Rai 1 giovedì 3 marzo 2022 e le anticipazioni rivelano che sarà ricca di sorprese. Una pulce nell'orecchio messa da Marco farà molto preoccupare Stefania Colombo, intenta a scoprire cosa è accaduto tra Ezio e Veronica. Nel frattempo Vittorio apprenderà da Umberto che Dante Romagnoli sarà il suo nuovo socio. Turbato per la notizia, Conti deciderà di reagire per salvare la sorte della sua creatura. Maria invece continuerà a soffrire per amore: distrutta per essere stata tradita dal suo fidanzato, la sarta deciderà di scrivere una missiva per Rocco Amato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Maria a pezzi dopo il tradimento

Nel corso della centodiciannovesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa il 3 marzo 2022, Maria sarà a pezzi dopo quanto accaduto con Rocco. Essere lasciata pochi mesi prima del matrimonio è stato un colpo al cuore per la giovane sarta siciliana. Tuttavia Dora ed Irene faranno il possibile per consolare la loro amica cercando di tirarle su il morale ma senza successo. Maria sarà disperata e nel pieno del dolore scriverà una lettera a Rocco. Quale sarà il contenuto del messaggio?

Nel frattempo a casa Colombo, Veronica ed Ezio cercheranno di non far trasparire i loro problemi in presenza delle figlie.

Stefania però noterà lo strano comportamento del padre e cercherà di indagare. Come se non bastasse, Marco dirà qualcosa all'aspirante giornalista che la farà preoccupare molto. Di cosa si tratterà?

Il Paradiso 6, Irene parla con Salvatore di Irene

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda giovedì 3 marzo 2022, rivelano nel dettaglio che Anna deciderà di raccontare tutta la verità a Salvo.

La giovane contabile troverà il coraggio di rivelare al fidanzato che la piccola Irene non vuole trasferirsi a Milano, all'interno del nuovo appartamento acquistato dal figlio di Agnese. Il titolare della Caffetteria rimarrà basito dalla notizia e molto triste tenterà di trovare un modo per convincere la bambina a lasciare la casa dove vive con la nonna.

Nel frattempo per Umberto arriverà il momento di affrontare Vittorio. Guarnieri racconterà al genero di aver venduto le quote del Paradiso ad un socio del tutto inaspettato: Dante Romagnoli. Il dottor Conti reagirà malissimo alla novità ma si dichiarerà pronto a fare tutto il necessario per salvare il suo negozio. Tuttavia, il commendatore apprezzerà la tenacia di Vittorio e ne parlerà con Flora. Dopo essersi confrontato con la stilista, il padre di Marta farà una mossa.