Manila Nazzaro finisce nuovamente nel mirino di Kabir Bedi dopo l'uscita di quest'ultimo dalla casa del GF Vip. Tra i due non si era creato un buon rapporto di amicizia e, in questi giorni post eliminazione, l'attore di Hollywood non ha risparmiato delle nuove frecciatine nei confronti di Nazzaro.

Kabir non si è fatto problemi a denigrare e ad attaccare ancora Manila confermando di fatto che per lui sarebbe una "donna disperata" perché starebbe cercando in tutti i modi di conquistare la vittoria di questa sesta edizione.

Kabir Bedi denigra Manila Nazzaro anche dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 6

Il rapporto tra Kabir e Manila non è stato dei migliori durante questa avventura vissuta insieme nella casa del GF Vip e in diverse occasioni i due si sono ritrovati ai ferri corti.

Anche adesso che l'attore è fuori dal gioco, non risparmia delle stoccate al vetriolo nei confronti dell'ex Miss Italia che, sicuramente, nel momento in cui sarà fuori dal gioco avrà modo di replicare.

"Sì, io penso che lei fosse disperata e pronta a tutto pur di vincere", ha ribadito Kabir in una nuova intervista, tornando così ad utilizzare quel termine che tanto aveva fatto soffrire Manila all'interno della casa del GF Vip, creando la frattura decisiva tra di loro.

'Manila ha sparlato di me', Kabir duro contro l'ex Miss Italia dopo il GF Vip

"Lei ha detto tante cose alle mie spalle, che io ho sentito solo dopo essere uscito", ha aggiunto Kabir Bedi confermando di fatto di aver visto altri filmati che non gli sono piaciuti.

"Come dice un proverbio inglese: mai lottare contro un maiale. Entrambi si sporcheranno, ma il maiale si divertirà", ha chiosato l'attore protagonista di questo GF Vip.

Ma Kabir Bedi non è l'unico che, in queste ore, è tornato a puntare il dito contro l'ex Miss Italia, dato che pure Katia Ricciarelli non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti di Manila.

La cantante lirica, uscita dalla casa del GF Vip, ha confermato la sua volontà di chiudere definitivamente questo capitolo e quindi mettere una pietra sopra, malgrado il rapporto di ben cinque mesi che lei e Manila hanno avuto durante questa esperienza.

Manila si ritrova ai ferri corti anche con Katia Ricciarelli

Complici delle incomprensioni che sono sorte nel loro rapporto durante le ultime settimane di permanenza in casa, Manila e Katia si sono ritrovate ai ferri corti e il loro rapporto è definitivamente scoppiato.

Di fronte alla dura presa di posizione da parte di Ricciarelli, Manila non è rimasta in silenzio ed ha ammesso che il rispetto va meritato al di là dell'età, confermando così anche la sua volontà di troncare ogni tipo di rapporto con l'ex moglie di Pippo Baudo.