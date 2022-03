Prosegue su Rai 1 la programmazione della serie tv "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con inizio fissato alle ore 15:55. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 21 a venerdì 25 marzo, Flora confesserà a Umberto di amarlo e l'uomo non potrà che essere turbato. Inoltre Gemma proverà a far riavvicinare Gloria e Stefania, ma la giovane Colombo respingerà ogni forma di dialogo con la madre.

Gloria sprona Ezio a recuperare il rapporto con Stefania

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 21 marzo, Stefania dirà ad Irene e Maria che è andata via da casa a causa di un diverbio con il padre.

Intanto Anna parlerà con Beatrice del suo rapporto con Salvatore. Inoltre proseguiranno gli scontri tra Conti e Romagnoli e a risentirne saranno tutti i lavoratori del Paradiso. Stefania invece avrà modo di parlare per la prima volta con Gemma dopo aver appreso che Gloria è sua madre e sarà grata a Marco, invitandolo a stare vicino alla sorellastra.

Nell'episodio di martedì 22 marzo, Gemma tenterà a far riavvicinare Stefania e Gloria, ma la ragazza non avrà alcuna intenzione di dare una seconda possibilità alla Moreau. Quest'ultima spronerà Ezio a recuperare il legame con la figlia. Nel frattempo Flavia apprenderà da Fiorenza, che il marito non ha versato a Dante quanto pattuito per far parte del gruppo di imprenditori e si recherà a Napoli.

In tutto questo Ludovica e Marcello saranno contenti di poter passare qualche giorno da soli, mentre Flora mostrerà insofferenza verso Umberto e l'uomo non comprenderà il motivo.

Flora rivela a Ludovica i suoi sentimenti verso Umberto

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 23 marzo, Anna e Salvo non sapranno cosa fare in merito alla loro storia d'amore, ma lui ha in serbo qualcosa.

Intanto Ludovica prenderà parte ad un pranzo di lavoro con Torrebruna, ma un amico dell'uomo fraintenderà il rapporto tra i due. Marcello non potrà che essere geloso. Inoltre Veronica ragionerà su come far riappacificare Ezio e Stefania. Flora invece confesserà al commendatore Guarnieri di amarlo.

Nella puntata di giovedì 24 marzo, Ezio riuscirà ad avere un confronto con Stefania grazie al supporto di Gemma e Gloria.

Nel frattempo Flora rivelerà a Ludovica i suoi sentimenti verso Umberto, con quest'ultimo che farà di tutto per non destare sospetti in Adelaide. In tutto questo Beatrice tenterà un approccio con Dante; mentre la giovane Brancia e Barbieri si mostreranno in pubblico al Circolo in segno di sfida. Nel frattempo Stefania e la madre avranno un duro scontro.

Salvo ha in mente un piano per salvare il rapporto con Anna

In base agli spoiler di venerdì 25 marzo, Salvo ha in mente un piano per non perdere Anna, ma non dirà nulla nemmeno a Marcello. Intanto Fiorenza racconterà a Flavia cosa ha fatto la figlia in sua assenza. Inoltre Marco inviterà Gemma a Villa Guarnieri e la ragazza apprenderà che Stefania è stata lì. A questo punto Gemma vorrà sapere dalla sorellastra i motivi che l'hanno spinta a fuggire. Infine Dante riuscirà a far presa su Beatrice e i due si scambieranno un lungo bacio passionale.