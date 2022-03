Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa venerdì 18 marzo preannunciano nuovi colpi di scena. Stefania, dopo aver assistito ad un bacio fra Gemma e Marco, comprenderà che è giunto il momento di lasciare Villa Guarnieri. La ragazza farà ritorno nella casa paterna, solo per fare le valigie, per trasferirsi a casa di Irene e Maria. Tuttavia, a fine giornata lavorativa, Ezio incontrerà sua figlia e le racconterà come sono andate le cose con Gloria.

Il piano mefistofelico di Dante e Fiorenza si concretizzerà alla perfezione, difatti la sfilata al Circolo si rivelerà un vero flop. Per Conti sarà un duro colpo, tuttavia, caparbio quale è, cercherà di difendere le sue idee, e di salvare l'immagine della sua azienda. Agnese, intanto, cercherà di avere un colloquio pacifico con la madre di Anna, chiedendole di convincere la nipotina a trasferirsi a Milano.

Il Paradiso, trama 18/3: Stefania lascia Villa Guarnieri

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 18 marzo Stefania comprenderà che è giunto il momento di lasciare la foresteria di Villa Guarnieri. A questo punto la ragazza farà ritorno a casa Colombo, ma restare lì non è nelle sue intenzioni.

Il rientro nella dimora paterna durerà il tempo di fare le valigie, per poi decidere di stabilirsi altrove. Difatti Stefania busserà alla porta di Irene e Maria, chiedendo alle sue amiche di poter rimanere con loro. Le ragazze saranno ben liete di riaverla in casa con loro, e l'ha accoglieranno a braccia aperte. A fine giornata, però, padre e figlia si incontreranno per caso fuori al grande magazzino.

In questo frangente, Colombo chiederà alla figlia l'opportunità di spiegarle come sono andate le cose con Gloria.

Il Paradiso delle Signore, episodio 18 marzo: Dante sabota la sfilata

Dante e Fiorenza hanno già dimostrato di essere una coppia dai piani diabolici, tuttavia, nel corso della puntata de Il Paradiso del 18 marzo, ne daranno la conferma.

Difatti l'intento dei due cugini di ledere l'immagine di Conti si concretizzerà. La sfilata sarà sabotata da loro, affinché risulti un vero flop. Malauguratamente l'evento si rivelerà essere fallimentare, e le stesse Veneri si sentiranno demoralizzate. Vittorio, però, nonostante sia stato messo in ginocchio, non si arrenderà, tanto da cercare di difendere la sua idea.

Il Paradiso, puntata 18/3: Agnese chiede l'aiuto della madre di Anna

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso che sarà trasmessa il 18 marzo svelano che Agnese cercherà di prendere in mano la situazione per aiutare suo figlio Salvo a realizzare il suo sogno d'amore. La signora Amato chiederà alla signora Imbriani di convincere la piccola Irene a trasferirsi a Milano con la madre. La donna, però, non sembra essere d'accordo con la madre del fidanzato di sua figlia. Del resto anche la stessa Anna avrà molti dubbi, tanto da valutare l'idea di tornare al paese d'origine.