Piacevoli sorprese e inaspettati avvenimenti avverranno durante le nuove puntate di Una vita in programma dal 21 al 26 marzo sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Marcos Bacigalupe sarà violento con sua figlia Anabel, mentre Ignacio dimostrerà di non avere intenzioni limpide con sua zia Bellita Del Campo.

Una vita, puntate 21-26 marzo: Marcos non esita a schiaffeggiare la figlia

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate in onda dal 21 al 26 marzo rivelano che Genoveva (Clara Garrido) comprerà alcune azioni da Aurelio della società di quest'ultimo e Marcos.

Felipe (Marc Parejo), invece, farà ritorno ad Acacias 38 e l'ex moglie sarà la prima persona che incontrerà. A tal proposito, il vicinato accoglierà di buon grado il ritorno dell'avvocato.

Anabel, intanto, si rifiuterà di amare Aurelio, in quanto lo ritiene colpevole della morte di Carlos in Messico. Natalia, però, le dirà che nel delitto del suo ex amato è implicato anche Marcos. Bacigalupe jr, a questo punto, chiederà conferma ad Aurelio della questione. Neanche a dirlo, il messicano confermerà la versione della sorella, dichiarando che suo padre e Salustiano sono stati i mandati del delitto.

Una volta tornata a casa, Anabel non esiterà a scagliarsi contro Marcos, tanto che tra di loro nascerà una violenta discussione.

Non contenta, la giovane farà le valige per scappare di casa, ma verrà fermata dal padre in modo violento. L'imprenditore, infatti, non esiterà a schiaffeggiare la figlia per impedirle di scappare di casa.

Ignacio imbroglia Bellita

Nelle nuove puntate di Una vita, Bellita chiederà consiglio alle vicine per scegliere le canzoni della sua raccolta di successi.

Ignacio, invece, imbroglierà la cantante chiedendole dei soldi per pagare l'università. In realtà il nipote di Del Campo avrà intenzione di sperperare il denaro in una bettola con donne di facili costumi.

Indalecia, invece, abbandonerà la portineria, ma resterà nel quartiere. Jacinto scoprirà che Marcelina ha avuto una relazione con il sagrestano del paese.

Per questo motivo il portinaio rifiuterà nuovamente le avance di Indalecia, che a questo punto deciderà di andarsene dal quartiere insieme a Benigna.

Miguel in ansia per il nonno

Rosina racconterà a Liberto di essere stata lei a inviare una lettera a Susana firmata Armando. Miguel, invece, apparirà in ansia in quanto suo nonno non è ancora tornato dal suo viaggio fuori Acacias 38.

Per finire, al Nuovo Secolo XX si presenterà un nuovo cliente che si rivelerà un complice di Daniela, la cameriera italiana assunta per servire ai tavoli.