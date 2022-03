L'Isola dei famosi 2022 sta per tornare in onda su Canale 5. Dal 21 marzo, il reality show condotto da Ilary Blasi tornerà in onda con doppio appuntamento settimanale, prendendo così il posto del Grande Fratello Vip 6.

Come è già successo negli anni precedenti, anche quest'anno l'Isola avrà spazio in daytime sulle altre reti del Biscione, tra cui Mediaset Extra e La5, che ospiteranno il daytime in "versione estesa", mentre sulla rete ammiraglia del Biscione andrà in onda solo la versione "breve".

Il ritorno de L'Isola dei famosi 2022: ecco la programmazione tv

Nel dettaglio, la programmazione tv de L'Isola dei Famosi 2022 prevede anche quest'anno una doppia puntata settimanale in prime time.

Il reality show della sopravvivenza condotto da Ilary Blasi è previsto al lunedì sera e poi anche di giovedì: come è già successo con il Grande Fratello Vip 6, ci sarà un raddoppio anche per questa trasmissione, che occuperà il prime time per ben due volte a settimana.

In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto auditel per questa nuova edizione, le anticipazioni sulla programmazione dell'Isola 2022, rivelano che anche quest'anno sarà possibile seguire il reality show con i vari daytime in onda sulle reti minori del gruppo Mediaset.

Dove vedere il daytime de L'Isola 2022 in tv: tutti gli orari tra Mediaset Extra e La5

L'appuntamento quotidiano con L'Isola dei famosi è confermato su Mediaset Extra, che per questi mesi diventerà la rete "ufficiale" del reality show condotto da Ilary Blasi.

La messa in onda, infatti, è prevista dalle 12:15 alle 16:35 con una prima puntata della versione "Extended Version" e poi a seguire dalle 16:35 fino alle 00:35 ci sarà un secondo speciale quotidiano che terrà compagnia i fan e spettatori del reality show condotto da Ilary Blasi.

Previsto un appuntamento in tarda serata anche su La5: la messa in onda del daytime, infatti, è previsto a partire dalle 00:45 circa, subito dopo le repliche di Uomini e donne in seconda serata.

La striscia quotidiana dell'Isola dei famosi anche su Canale 5

Ci sarà spazio per il daytime dell'Isola dei famosi 2022 anche nella programmazione quotidiana di Canale 5.

La breve striscia che racconta le avventure dei naufraghi protagonisti di questa edizione, andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 16:35 circa, subito dopo il daytime di Amici 21 e prendendo così il posto della striscia del GF Vip.

In attesa di vedere in onda la nuova Isola, in queste ore è stato ufficializzato il cast completo che quest'anno prevede anche la partecipazione di: Guendalina Tavassi col fratello, Floriana Secondi, Roberta Morise, Jeremias Rodriguez e suo papà Gustavo, Marco Melandri e Carmen Di Pietro con il figlio.