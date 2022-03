La soap opera iberica Una vita, continua a sorprendere con tanti colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 20 a sabato 26 marzo 2022, raccontano che si assisterà al ritorno di Felipe Alvarez Hermoso. Anabel Bacigalupe invece continuerà a essere ai ferri corti con Miguel Olmedo.

Anticipazioni Una vita, dal 20 al 26 marzo: Anabel chiude con Miguel, Ignacio inganna la zia Bellita

Negli episodi che [VIDEO] occuperanno Canale 5 dal 20 al 26 marzo, Anabel metterà un punto definitivo alla sua storia d’amore con Miguel, dicendogli di non ricambiare i suoi sentimenti.

Susana intanto riceverà un cappello e una lettera da parte del marito Armando: in realtà la mittente di tali doni si rivelerà essere Rosina, visto che lo dirà a Liberto. Lolita per proteggere Antonito durante il viaggio in Marocco regalerà un chorizo a Padre Hilario in cambio di preghiere. Inoltre la madre di Moncho inviterà Ramon a non trascurare Carmen.

Josè Miguel presenterà Ignacio a tutti gli abitanti di Acacias 38. Bellita invece per la scelta dei brani da inserire nella raccolta dei suoi successi si rivolgerà alle signore del quartiere, ma soprattutto si farà dare dei consigli da Fabiana. Bellita offrirà subito il suo aiuto a Ignacio, quando le dirà di non poter pagare l’università: il ragazzo farà capire di aver mentito alla zia, visto che utilizzerà la scusa di dover studiare con dei colleghi per spendere i soldi che le ha dato.

Anabel accusa Miguel, Marcos indaga sulla morte di Felicia

Natalia non appena Anabel negherà di amare suo fratello Aurelio per essere convinta del suo coinvolgimento con la morte di Carlos Armijo, svelerà che nel delitto c’è anche lo zampino di Marcos. A proposito di quest’ultimo, Soledad gli dirà di avere il sospetto che sua figlia Anabel sia a conoscenza della loro relazione.

Quest’ultima dopo aver appreso da Aurelio che don Salustiniano e suo padre sono coloro che hanno commissionato la morte di Carlos Armijo, pretenderà di ricevere delle spiegazioni non appena rientrerà a casa. Intanto Miguel non nasconderà la sua evidente preoccupazione, quando suo nonno non farà ritorno dal suo viaggio: fortunatamente a tranquillizzarlo ci penserà Sabina.

Intanto i telespettatori scopriranno che Daniela ha stretto un’alleanza con un nuovo cliente del ristorante.

Subito dopo Miguel avrà l’ennesimo litigio con Anabel: quest’ultima accuserà il suo ex di essere il mandate dell’omicidio di Carlos. Marcos non appena vedrà la figlia intenta a preparare le sue valigie, oltre a schiaffeggiarla le vieterà di uscire di casa. In seguito Bacigalupe farà delle indagini sul decesso della moglie Felicia, e la domestica Soledad gli dirà che quando lui si trovava in Messico la defunta donna riceveva spesso visite da Natalia. Quando Anabel uscirà di casa lo stesso, Soledad temerà di fare i conti con un rimprovero da parte di Marcos. La domestica inoltre non appena Alodia cercherà di capire chi è l’uomo che le sta facendo la corte, le farà credere che si chiama Fausto, una sua vecchia fiamma.

Felipe ritorna ad Acacias 38, Jacinto rimane senza parole

Successivamente Genoveva acquisterà le azioni della società Quesada-Bacigalupe da Aurelio, ma vorrà che la questione rimanga segreta. A sorpresa Felipe rimetterà piede ad Acacias 38 e incontrerà subito la moglie.

Nel contempo Indalencia pur avendo abbandonato la portineria rimarrà nel paese iberico. Quest’ultima durante un litigio svelerà che Marcelina ha avuto una storia con Remigio, facendo rimanere senza parole Jacinto. Nonostante ciò quest’ultimo respingerà Indalencia, nell’istante in cui ci proverà di nuovo con lui. Quest’ultima se ne andrà via da Acacias 38 alla stessa maniera di Bengina, dopo aver capito che Jacinto non tradirà mai Marcelina.