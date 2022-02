In una lunga intervista rilasciata a Sofia Viscardi per Cosmopolitan, Giulia Stabile si è raccontata a 360°, svelando il suo percorso interiore da 'brutto anatroccolo' a 'cigno'. La ballerina, attualmente professionista ad Amici 21 e vincitrice della scorsa edizione del talent, ha superato le sue insicurezze facendone dei punti di forza e confermandosi ancora una volta, con le sue parole, un esempio positivo per la sua generazione. Giulia ha affermato di non cercare la perfezione che non esiste ma di aver imparato ad accettarsi e prendersi cura del suo corpo, anche grazie al fidanzato Sangiovanni, che la supporta sempre.

La rivincita di Giulia

La Giulia sulla copertina dell'ultimo numero di Cosmopolitan è diversa da quella che un anno e mezzo fa ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici. Traspare la consapevolezza della sua unicità, ma Stabile non si è di certo montata la testa perché ricorda il duro percorso che l'ha portata ad amarsi. ''Le medie non sono state un bel periodo'', ha detto al danzatrice nella sua intervista. Lei che aveva iniziato a ballare a soli tre anni, dopo essere rapita dai balli di gruppi di una pizzeria in cui si trovava con i genitori, il pomeriggio non aveva tempo per uscire con le amiche perché doveva allenarsi.

I compagni la prendevano in giro, e i ragazzi la mettevano in imbarazzo con commenti poco gradevoli sull'aspetto fisico.

All'interno della scuola, la romana ha capito che la risata per cui era denigrata era in realtà un suo punto di riferimento ciò che la rendeva unica rispetto agli altri. 'Ad Amici non riuscivo a smettere di ridere', ha detto la romana che ha aggiunto: 'Ridere che è sempre il campanello di quasi tutte le emozioni che provo'.

E a proposito del talent, Stabile ha ricordato l'ultima sera in casetta, prima di essere eletta vincitrice. ''Con Sangio tiravo le somme delle prime volte avute lì dentro'', ha detto Giulia la cui paura più grande è quella di essere dimentica. Ma il rischio è al momento inesistente, visto che le sue fan la sostengono e apprezzano il modo in cui ha scoperto il primo amore, la sua forza interiore e la sua arte, che l'ha portata a superare anche le forme di bullismo più insidiose.

Il rapporto con Sangiovanni

E ancora una volta, Giulia ha menzionato Sangiovanni nella sua intervista. La qualità che la ballerina ha esaltato del suo fidanzato, reduce dell'esperienza a Sanremo 2022, è la sincerità che gli legge negli occhi e la porta ad affermare che i due proseguiranno il loro percorso senza cambi di rotta. ''Sangio resterà al mio fianco sulle nostre giostre'', ha detto Stabile richiamando alla mente dei lettori il brano Malibù del cantautore vicentino.

Le parole di Giulia hanno colpito i suoi fan: semplici ma dirette. La diciannovenne romana ha raccolto nuovi consensi, che la porteranno ad essere sostenuta ancora lungamente dalla sua generazione. I suoi progetti di inclusività di certo lasceranno il segno.