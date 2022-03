Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 14 al 18 marzo, Maja e Hannes saranno sempre più vicini e alla fine i due faranno l'amore. Nel frattempo André scriverà su internet alcuni commenti in favore di Rosalie, mentre Florian andrà a ritirare il suo cappello da Maja e una volta tornato a casa, non farà altro che pensare ai bei momenti trascorsi insieme alla donna. Più tardi Cornelius e Selina torneranno da Londra e l'uomo inviterà la sua ex moglie a fare colazione.

Tempesta d'amore, episodi 14-18 marzo: Maja e Hannes trascorrono una notte di passione

Negli episodi di Tempesta d'amore, trasmessi dal 14 al 18 marzo, Maja e Hannes trascorreranno una notte di passione. Nel frattempo Florian continuerà a pensare a Maja, mentre Cornelius inviterà Selina a fare colazione. Erik, invece, proporrà ad Ariane di allearsi con Rosalie, con l'obiettivo di far passare Christoph da vittima a carnefice. Poco dopo Ariane si confronterà con Rosalie sulla questione, ma la donna sarà alquanto titubante. Christoph, intanto, si scontrerà nuovamente con Cornelius: secondo l'albergatore Selina non tornerà mai insieme a lui, dopo aver ritrovato la serenità e la passione. Cornelius si sentirà molto offeso dalle parole di Christoph e gli darà un pugno.

Puntate dal 14 al 18 marzo: Hannes propone a Maja di convivere

Nelle puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 14 al 18 marzo, Rosalie rifiuterà di collaborare con Ariane per diffamare Christoph. Nel frattempo Cornelia perderà la chiave del salone, dove dovrà svolgersi il ballo in maschera, ma Benni riuscirà ad aprire la porta, con l'aiuto di una forcina per capelli.

Hannes, invece, sarà sempre più innamorato di Maja e proporrà alla donna di andare a convivere nel suo ranch nel Montana.

Più tardi Selina e Cornelius cederanno alla passione, ma Von Thalheim avrà in mente ancora Christoph. Il ballo in maschera, intanto, avrà inizio: Hannes e Maja si renderanno conto di avere dei costumi molto affini.

I due, infatti, saranno vestiti rispettivamente da principe e principessa.

Shirin e Florian si baciano

Durante la festa in maschera, Shirin scoraggerà le avance di un uomo misterioso travestito da ranocchio, poi la donna cercherà di avvicinarsi a Florian, ma non saprà quale costume ha scelto per l'evento: l'uomo sarà vestito da ninja al posto di Max. Shirin e Florian non riusciranno a riconoscersi a causa delle maschere e all'improvviso si baceranno. Poco dopo i due scopriranno le loro vere identità e resteranno assai sconvolti. Maja, invece, chiederà a Shirin se abbia incontrato il principe dei suoi sogni durante il ballo: la giovane non dirà nulla alla sua amica del bacio scambiato con Florian.

Christoph, intanto, farà di tutto per fermare la campagna diffamatoria contro di lui e anche Werner penserà ad un modo per aiutarlo. Successivamente Selina e Cornelius trascorreranno la notte insieme, ma il futuro della coppia sarà ancora incerto. Infine, Christoph sorprenderà Selina e Cornelius mentre si baciano.