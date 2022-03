Prosegue la regolare programmazione di Uomini e donne: le puntate che saranno trasmesse tra il 23 e il 25 marzo, sono importanti soprattutto per alcuni aggiornamenti che riguardano il cast fisso. Tra mercoledì e venerdì prossimo, infatti, sarà presentata la nuova tronista Veronica: la ragazza affiancherà Luca e Matteo fino alla fine della stagione. Sul fronte Over, le anticipazioni fanno sapere che Gemma bacerà Franco, mentre Ida chiuderà definitivamente con Alessandro.

Novità nel cast fisso di Uomini e Donne

La stagione 2021/2022 di Uomini e Donne è agli sgoccioli (mancano circa due mesi alle vacanze estive), ma la redazione ha pensato bene di regalare un colpo di scena all'affezionato pubblico.

Le anticipazioni sulle prossime puntate che andranno in onda (le tre parti della registrazione che Maria De Filippi ha condotto sabato 19 marzo), fanno sapere che il cast del Trono Classico sta per accogliere una new entry.

Tra mercoledì 23 e venerdì 25, infatti, sarà presentata Veronica Rimondi, la tronista che d'ora in avanti cercherà l'anima gemella davanti alle telecamere e affiancherà i colleghi Luca Salatino e Matteo Ranieri.

Il video di presentazione della 26enne è già stato caricato su Witty Tv nei giorni scorsi, quindi i curiosi possono andare a vederlo per farsi una prima impressione sulla donna che ha preso il posto di Roberta Giusti e Andrea Nicole Conte sulla poltrona rossa.

Emozioni inaspettate per la dama di Uomini e Donne

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che la puntata in cui sarà presentata la nuova tronista Veronica, sarà trasmessa nei prossimi giorni: mercoledì 23 marzo, inizierà la registrazione in cui è stato ufficializzato l'arrivo di Rimondi nel cast, ma precisamente non si sa ancora quando questo momento andrà in onda su Canale 5 (potrebbe accadere giovedì 24 o venerdì 25).

Quel che è certo, è che nelle prossime ore si tornerà a parlare di una protagonista che per settimane è stata in panchina.

Gemma ha fatto la comparsa nelle ultime puntate che sono state trasmesse in tv, ma ora si riparlerà di lei per una novità sentimentale inaspettata. Le anticipazioni del 23 marzo, fanno sapere che Galgani è uscita con il signor Franco e l'ha baciato un po' a sorpresa: tra i due, dunque, va avanti una piacevole conoscenza nonostante lo scetticismo di molti, Tina Cipollari in primis.

Crisi nera tra Ida e Alessandro a Uomini e Donne

Sempre restando sui protagonisti di Uomini e Donne Over, in questi giorni il pubblico sarà aggiornato sul tira e molla tra Ida e Alessandro. Gli ultimi spoiler che sono trapelati dagli studi Elios, fanno sapere che i due hanno deciso di interrompere la loro relazione per divergenze caratteriali ma, visti i pregressi, questa scelta potrebbe non essere quella definitiva.

Sul fronte giovani, Matteo regalerà emozioni dispensando baci ad entrambe le sue corteggiatrici: il tronista si avvicinerà fisicamente sia a Valeria che a Federica, confermando una confusione che gli impedisce di fare una scelta dopo mesi di conoscenza davanti alle telecamere.

Con l'arrivo di Veronica Rimondi (che a primo impatto non è piaciuta ad un'ampia fetta di pubblico perché nel video di presentazione si è descritta come una "figlia di papà"), sale a tre il numero di ragazzi che stanno cercando l'amore sulla poltrona rossa del dating-show.

Alla 26enne di Ferrara e al bel Ranieri, infatti, si aggiunge Luca Salatino: il romano continua ad uscire con alcune spasimanti e a baciarle ma, stando alle ultime anticipazioni, non sembra particolarmente coinvolto da nessuna di loro almeno per il momento.