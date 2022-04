Continua su Rai 1 la programmazione della serie tv Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì alle 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 11 a venerdì 15 aprile, Flora e Umberto si baceranno davanti ad Adelaide, mentre Marco dichiarerà il suo amore a Stefania.

Gemma vuole tornare insieme a Marco

Nella puntata di Il Paradiso delle signore di lunedì 11 aprile, Salvo deciderà la data delle nozze, ma non dirà niente ad Anna in quanto intenzionato a farle una sorpresa. Intanto Flavia dirà espressamente a Ludovica di mantenere il riserbo sulla sua malattia, pure con Marcello.

Gemma sarà ormai convinta che la sua relazione con Marco si sia interrotta a causa di Stefania. Nello stesso momento il ragazzo professerà il suo amore alla giovane Colombo.

Nell'episodio di martedì 12 aprile, Salvo inviterà Marcello a fargli da testimone al matrimonio e starà organizzando tutto per la consegna dell'anello alla sua futura moglie, ma qualcosa non andrà come sperato. Nel frattempo Gemma vorrà ritornare con Marco e avrà il supporto di Adelaide. In tutto questo Dante concluderà l'acquisto di alcuni negozi in America e senza dire niente a Vittorio vorrà aprirli con il marchio del Paradiso.

Torrebruna si offre di pagare l'intervento di Flavia

Secondo le anticipazioni di mercoledì 13 aprile, Umberto riprenderà Flora per avere detto a Ludovica della loro notte d'amore.

Beatrice comprenderà che Dante sta progettando qualcosa di losco, ma lui farà in modo di non destare sospetti. Inoltre Brancia rivelerà Barbieri della malattia della madre. Il ragazzo si sentirà impotente, in quanto non possiede i soldi necessari per aiutarle. Salvo ritroverà l'anello e potrà fare la proposta di matrimonio.

Nella puntata di giovedì 14 aprile, Romagnoli proseguirà a raccontare menzogne a Beatrice in merito al lavoro con gli americani.

Conti dirà a Roberto di seguire le mosse dell'uomo. Nel frattempo Fiorenza, d'accordo con Flavia, spiegherà a Ferdinando che la madre di Ludovica ha una grave malattia e per guarire ha bisogno di un intervento costoso. Torrebruna darà la sua disponibilità per finanziare tutte le spese necessarie. In tutto questo Flavia gli risponderà che accetterà solo se la figlia non saprà nulla, ma ormai sarà troppo tardi.

Marcello è affranto per il gesto compiuto da Torrebruna

In base agli spoiler di venerdì 15 aprile, Marcello sarà affranto quando apprenderà del gesto compiuto da Ferdinando. Intanto Umberto correrà dietro Flora mentre sta andando via da Villa Guarnieri e tra i due ci sarà un tenero e appassionato bacio, e tutto avverrà davanti ad Adelaide. Pure Marco e Stefania staranno per scambiarsi un bacio, ma verranno fermati sul più bello. Infine Beatrice mal digerirà la verità in merito a Dante e scossa per l'accaduto, Beatrice avrà un incidente.