Mancano pochi giorni alla registrazione della quarta puntata del serale di Amici: giovedì 7 aprile, infatti, inizieranno a circolare le anticipazioni dettagliate di quello che accadrà in studio, a partire dai nomi degli allievi eliminati. Considerando le preferenze dei giudici e dei professori, i fan ipotizzano che a lasciare la gara potrebbero essere due tra: Aisha, Albe, Crytical e Carola, tra i meno apprezzati nei primi tre appuntamenti in prime time.

Ipotesi sulle prossime eliminazioni di Amici

Maria De Filippi sta per condurre la quarta puntata del serale di Amici: giovedì 7 sarà registrato l'appuntamento che verrà trasmesso in tv sabato 9 aprile.

Salvo cambi di programma, altri due allievi lasceranno definitivamente la gara al termine delle tre manche: uno sarà escluso dopo la prima partita, un altro in seguito al ballottaggio di fine serata (il cui verdetto sarà svelato in casetta e non davanti al pubblico in studio).

Viste le preferenze che gli insegnanti e i giurati hanno manifestato nel corso delle prime tre puntate, i fan stanno facendo delle ipotesi su chi potrebbe essere eliminato tra un paio di giorni.

Gli allievi che hanno convinto meno (ovvero quelli che hanno ottenuto pochi punti nelle prove), sono: Carola per il team Zerbi-Celentano, Aisha per la squadra Cuccarini-Todaro, Crytical e Albe per Pettinelli-Cuccarini.

La crisi del rapper di Amici 2022

Dando un'occhiata a questi pronostici, è facile intuire che almeno un allievo per ogni squadra rischia l'eliminazione nel corso della quarta puntata serale.

Considerando che le tre manche vengono vinte quasi a turno da i vari team in gara, è ipotizzabile che i talenti in bilico appartengano a tutti i gruppi del cast.

Pettinelli-Peparini sono rimaste con soli tre alunni dopo l'esclusione di John Erik di sabato scorso. A difendere l'onore di questa squadra numericamente inferiore alle altre, sono Crytical e Albe per il canto, Dario per il ballo.

A proposito del rapper che da settembre fa coppia con Serena Carella, nelle ultime ore ha avuto una crisi.

Il daytime di Amici che è andato in onda il 4 aprile, ha aggiornato i telespettatori dei dubbi che sono sorti nel giovane dopo la terza puntata: il ragazzo pensa di non essere all'altezza dei compagni di categoria (vedi Sissi, Alex e Luigi), per questo si sta convincendo sempre di più che sarà lui il prossimo ad abbandonare la scuola.

Albe è convinto che la giuria non lo apprezzi come gli altri, anche per questo fa fatica a conquistare il punto quando si scontra sul palco con i cantanti delle altre squadre.

Tutti e 12 i talenti di Amici a rischio

Anche le altre due squadre del cast rischiano di perdere qualcuno nel corso della quarta puntata serale.

Il team Zerbi-Celentano, ad esempio, si presenterà alla registrazione del 7 aprile con quattro talenti.

L'allieva che fino ad oggi ha convinto meno la giuria, è la brava Carola: secondo i fan, dunque, potrebbe essere la ballerina di danza classica la prossima eliminata del gruppo formato anche da Luigi, LDA e Michele.

Per quanto riguarda il team Cuccarini-Todaro, al momento è quello che può contare sul numero più alto di alunni: Lorella e Raimondo, perciò, dovranno fare di tutto per evitare che uno tra Aisha, Alex, Sissi, Serena e Nunzio finiscano al ballottaggio. Qualora questo dovesse accadere, gli spettatori pensano che potrebbe toccare alla cantante 17enne che nei primi appuntamenti serali di Amici è stata schierata meno rispetto ai compagni.

Sabato 9 aprile, dunque, ci sarà una doppia eliminazione e, visto che i ragazzi rimasti sono 12, ci sono alte probabilità che a lasciare la scuola siano cantanti o ballerini ai quali il pubblico è ormai affezionatissimo.