Nella serata di sabato 9 aprile è andata in onda la quarta puntata del serale di Amici. Durante il nuovo appuntamento non sono mancate le esibizioni dei cantanti e dei ballerini della scuola di Maria De Filippi e come ogni settimana Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini, ha espresso la sua opinione sui social in merito alle performance degli allievi del talent show. In particolar modo ha ritenuto non all'altezza Carola e Michele, esprimendo parole negative riguardo al passo a due che hanno eseguito. Anche Serena e Nunzio non sono stati risparmiati dal giudizio del coreografo.

Amici, puntata del 9 aprile: Carola e Michele non convincono Fabrizio Prolli

Nella serata del 9 aprile i dodici allievi rimasti in gara ad Amici si sono sfidati in performance di danza e canto. Dopo la messa in onda della quarta puntata del talent show, Fabrizio Prolli ha chiesto ai suoi follower su Instagram di fargli domande sull'ultima puntata della trasmissione di Canale 5. A tal proposito, un fan ha domandato al coreografo cosa ne pensasse del passo a due di Carola e Michele, Prolli non si è risparmiato con i commenti.

Amici, quarta puntata: Prolli commenta l'esibizione di Carola e Michele

Il coreografo ha definito "brutta" l'esibizione di Carola e Michele andata in scena nella puntata di Amici di sabato 9 aprile, affermando: ''Era brutta con due professionisti bravi come Anbeta e Macario''.

Inoltre ha anche spiegato che ha apprezzato il finale, quando Michele ha usato il palo con più dinamica. In ogni caso, l'ex marito di Veronica Peparini ha ultimato le sue considerazioni dichiarando: ''Per quanto riguarda il resto, aveva più carisma il palo''.

Amici: il commento di Fabrizio Prolli su Nunzio e Serena

Anche i ballerini di Raimondo Todaro, Nunzio e Serena, non sono stati esenti dalle critiche di Fabrizio Prolli.

Infatti i due si sono esibiti sulle note del Tuca Tuca di Raffaella Carrà. Il coreografo ha definito l'esibizione dei due concorrenti un momento "amarcord", per ricordare la presentatrice venuta a mancare nel 2021. Prolli ha anche stroncato l'esibizione, ritenendola "non all'altezza": ''Molto villaggio vacanze''. Resta il fatto che, al momento, i quattro ballerini criticati dall'ex marito di Veronica Peparini sono ancora in gara.

Carola, Michele e Serena non sono mai finiti al ballottaggio finale, mentre Nunzio è riuscito a superare più volte l'eliminazione. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire come proseguirà il percorso degli alunni all'interno di Amici.