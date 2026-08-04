In questi giorni Helena Prestes è tornata a Lecco e ha aumentato la sua attività sui social: dopo una settimana di relax in Sardegna con Javier Martinez, la modella ha ripreso a postare contenuti sia divertenti che di lavoro. Oggi, 4 agosto, l'ex concorrente del Grande Fratello ha fatto esultare il suo fandom con una frecciatina che ha rivolto a tutte le persone che continuano a criticarla sul web.

Le parole di Helena al risveglio

Almeno per il momento, le vacanze di Helena e Javier sono terminate: la 36enne, infatti, ha già lasciato la Sardegna e ha ripreso tutte le attività che aveva messo in stand-by prima della partenza, in particolare quelle sui social.

Stamattina Prestes si è svegliata di buonumore e ha deciso di comunicare con i fan sia in live che tramite video che ha registrato nella sua casa di Lecco, dove convive con il fidanzato da qualche mese.

"Quando la persona è niente, l'offesa è zero", sono le parole che la modella ha pronunciato prima di scatenarsi al ritmo di una canzone brasiliana.

La reazione dei fan

Helena ha scelto di replicare a suo modo alle critiche che continua a ricevere, in particolare a quelle di persone che vorrebbero gestire la sua vita tramite i social.

"Ve le ha cantate e poi via ha ballato in faccia, provate a non dire regina", "Quando una persona è pulita, il sorriso non glielo spegne nessuno", "Che bel buongiorno", "La sua felicità dà troppo fastidio", "La adoro quando lancia queste perle", "Tutto giusto", "Non deve cambiare per le critiche, bravissima", "Non vedo errori", si legge su X.

Riservatezza in vacanza e sui social

Nell'ultimo periodo Helena e Javier hanno scelto di viversi nel modo più riservato possibile, e la conferma di ciò arriva anche dalla quasi totale assenza di contenuti della vacanza che hanno appena fatto in Sardegna.

Fino ad ora, infatti, né Prestes né Martinez hanno pubblicato foto o video delle giornate che hanno trascorso insieme alla famiglia di lui sull'isola.

Si dice che la coppia avrebbe optato per questo cambio di rotta (in passato hanno condiviso molto del loro quotidiano sui social) per provare a fermare l'ondata di odio che entrambi riceverebbero da più di un anno dagli haters.