Barbara d'Urso sarebbe fuori da Mediaset. È questo il clamoroso retroscena delle ultime ore legato alla conduttrice del Biscione, attualmente al timone di Pomeriggio 5 e de La Pupa e il Secchione Show trasmesso su Italia 1. Due programmi che, dal punto di vista degli ascolti, hanno fatto fatica a imporsi sul pubblico televisivo della tv commerciale.

E, in vista della prossima stagione televisiva 2022/2023, il futuro della conduttrice partenopea apparirebbe in bilico, al punto che sarebbe fuori dalla programmazione Mediaset.

Crollo ascolti per Barbara d'Urso: la conduttrice sarebbe fuori da Mediaset

Nel dettaglio, stando ai retroscena di queste ore su Barbara D'Urso riportati sulle pagine del sito di D'Agostino, nella prossima stagione televisiva, la conduttrice di Pomeriggio 5 perderà la conduzione del talk show feriale del Biscione e sarà fuori anche dall'azienda.

Per lei, infatti, non ci sarebbero nuovi progetti al vaglio, complice anche la stagione poco trionfante dal punto di vista degli ascolti. L'appuntamento con Pomeriggio 5, ad esempio, ha perso costantemente la sfida degli ascolti contro La Vita in diretta, il talk show del pomeriggio di Rai 1 in onda nella stessa fascia oraria.

Retroscena sul futuro di Barbara d'Urso

Situazione complicata anche per il ritorno in prime time di Barbara d'Urso, che dallo scorso marzo ha ereditato la conduzione de La Pupa e il Secchione Show, il reality show di Italia 1 che non sta affatto brillando dal punto di vista auditel.

Dopo un esordio con più di due milioni di spettatori, l'appuntamento con La Pupa e il Secchione Show ha perso costantemente spettatori, fino ad arrivare a una drastica media di appena 1,1 milioni a settimana e uno share che ormai sembra essersi stabilito sulla soglia del 7-8% in prime time.

Mediaset non vorrebbe rinnovare il contratto alla conduttrice di Pomeriggio 5

Insomma una stagione decisamente poco fortunata per Barbara d'Urso che, dal prossimo anno, non troverebbe più spazio nella programmazione Mediaset. Il suo contratto infatti scade a dicembre 2022. "Barbara d'Urso fuori da Mediaset: l'azienda non vuole rinnovare il suo contratto", scrive il sito di D'Agostino, aggiungendo quindi che quest'anno terminerebbe anche la sua avventura al timone di Pomeriggio 5, lo storico talk show nato proprio con la conduttrice partenopea circa quindici anni fa.

In attesa di scoprire se questi retroscena verranno confermati oppure no nel corso delle prossime settimane, a partire da maggio Barbara d'Urso cambierà anche studio per il suo Pomeriggio 5. La trasmissione abbandonerà lo studio attuale, per trasferirsi in quello (decisamente più piccolo) di Tg Com 24, dove va in onda anche Mattino 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi.