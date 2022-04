Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato americano anticipano che Steffy, a causa del comportamento avuto da Sheila nei riguardi di Brooke, capirà che Carter è sempre la solita donna spietata e senza scrupoli. Sheila, intanto, impugnerà la pistola e sparerà alla giovane Forrester, ma colpirà il figlio Finn, il quale nel mentre si sarà messo in mezzo per far da scudo alla consorte. La figlia di Ridge, inoltre, ha chiamato i soccorsi ma prima di poter contattare un'ambulanza, Carter le ha sparato, per poi tentare di inscenare una rapina finita male.

A trovare i corpi esamini dei due ragazzi sarà Deacon, il quale avvertirà prontamente i soccorsi. Se per Steffy, infine, si tratterà di coma, per Finn invece lo sparo della madre biologica significherà morte.

Sheila sparerà a Steffy ma colpirà suo figlio Finn

Le anticipazioni della soap opera statunitense rivelano che Steffy si troverà di fronte a Sheila e, ripensando a come la stessa si è comportata nei riguardi di Brooke, avrà la certezza che Carter non ha mai intrapreso la strada della redenzione, essendo rimasta la donna diabolica e priva di scrupoli di sempre.

Carter non gradirà le parole della giovane Forrester e, senza pensarci due volte, impugnerà la pistola e sparerà alla ragazza. Peccato, però, che Finn accorrerà sulla scena giusto in tempo per mettersi in mezzo tra la madre e la moglie, così da far da scudo umano a Steffy.

Steffy proverà a chiamare i soccorsi ma Sheila le sparerà nuovamente

Le trame della fiction daily americana riportano che Steffy, alla vista del marito colpito da un colpo d'arma da fuoco, proverà a chiamare i soccorsi. Mentre la ragazza tenterà di far giungere nel luogo un'ambulanza e giurerà a Carter che stavolta finirà dietro le sbarre, Sheila premerà nuovamente il grilletto e stavolta colpirà la giovane Forrester.

Carter, a quel punto, proverà a inscenare una rapina finita male, rubando il portafogli di suo figlio Finn, le fedi nuziali e la borsa di Steffy.

Nonostante sia un'infermiera, Sheila congederà il figlio con un bacio sulle labbra ma se ne guarderà bene dal prestargli soccorso.

Deacon troverà Steffy e Finn dopo il misfatto

Gli spoiler di Beautiful svelano che Deacon, dopo che Sheila avrà lasciato il luogo del misfatto, troverà Steffy e Finn a seguito della sparatoria e chiamerà prontamente i soccorsi.

A occuparsi delle cure di Steffy sarà la 'zia-sorellastra' Bridget Forrester, la quale acclarerà poco dopo che la figlia di Ridge è entrata in coma.

Discorso ben diverso, infine, per Finn che non riuscirà a cavarsela, difatti verrà dichiarato morto.