Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Brave and Beautiful', che racconta il contrastato e doloroso amore fra Cesur Alemdaroglu e la figlia del suo nemico Suhan Korludag. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'11 al 15 aprile 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul tentato omicidio di Cesur, sull'insistenza di Suhan nell'ottenere il divorzio dal marito, sulle incomprensioni fra Korhan e Bulent e sull'arresto di un altro uomo assoldato da Tahsin.

Tahsin minaccia il genero

Le anticipazioni di 'Brave and Beautiful' ci segnalano che Riza si presenterà a casa di Cesur, offrendosi di lavorare per lui in cambio di ospitalità. Il confronto fra i due uomini, però, verrà interrotto dall'arrivo inaspettato di Suhan, arrabbiata col marito per non essersi presentato all'udienza per la causa del loro divorzio. Più tardi, Tahsin si presenterà a casa del genero minacciando di fargli del male se lui non divorzierà dalla figlia. Cesur discuterà con Riza fino a quando quest'ultimo non deciderà di andarsene. Giunto all'esterno della casa, però, l'uomo si renderà conto della presenza di un cecchino fra gli alberi e riuscirà a salvare in tempo Cesur prima che venga colpito.

Stupito dal gesto dell'amico, Alemdaroglu si sentirà in debito con lui.

Suhan si preoccupa per Cesur

Tahsin riunirà tutti i dipendenti della sua impresa per comunicare loro qualcosa di importante. Dopo aver saputo che qualcuno ha tentato di assassinare Cesur, Suhan si precipiterà a casa sua per vedere come sta. La stessa sera i due coniugi ceneranno insieme in un ristorante per discutere i particolari del loro divorzio.

Lì, Cesur confermerà a Suhan di non aver nessuna intenzione di divorziare da lei. Korhan origlierà una conversazione fra Sirin e Reyhan, convincendosi erroneamente che Cahide e Bulent hanno una relazione clandestina. Furioso per il presunto tradimento della moglie, l'uomo si precipiterà nel ristorante in cui sta cenando Bulent insieme a Banu per accusarlo di essere l'amante di Cahide.

Un interlocutore misterioso telefonerà a Suhan e si offrirà di rivelarle il nome dell'assassino della madre di Cesur in cambio di denaro.

Riza scoprirà che Cesur gli ha scritto una lettera per scoprire se era il responsabile della morte di Fugen. Saputo ciò, l'uomo deciderà di non presentarsi nel luogo scritto nella missiva ma di avvertire la polizia dell'accaduto. Più tardi, infatti, saranno le forze dell'ordine a presentarsi nel posto designato per lo scambio di denaro, arrestando il medicante presente sul luogo che confesserà di essere stato pagato da Tahsin per stare lì.