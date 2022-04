Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap italiana Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua sesta stagione e in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel prossimo episodio, trasmesso domandi, 8 aprile, i riflettori saranno ancora puntati sugli intrighi amorosi che vedono come protagonisti Marco Di Sant'Erasmo e Stefania Colombo. I due, dopo essersi baciati, hanno cercato di mantenere il segreto con Gemma Zanatta. Purtroppo, però, a farne le spese sono stati proprio i due giovani, i quali soffrono all'idea di non poter esprimere liberamente i sentimenti che nutrono reciprocamente.

D'altronde, però, in seguito a questo momento di forte sconforto, Gloria Moreau è riuscita a riconciliarsi con sua figlia, offrendole tutto il suo sostegno. Inoltre, proseguono le vicende di Flavia Brancia e sua figlia Ludovica, ma anche di Dante Romagnoli e Vittorio Conti.

Momenti di difficoltà al Paradiso

Durante il prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, non mancheranno di certo gli attesi colpi di scena che contraddistinguono la soap. In particolare, l'attenzione è posta sulla famiglia Colombo, la quale è stata invitata ad una cena a Villa Guarnieri. L'evento serve a ufficializzare l'imminente fidanzamento tra Gemma e Marco. Quest'ultimo, però, si sente incastrato in una situazione che proprio non gli piace: deve mantenere segreti i sentimenti che nutre per la sorellastra della sua fidanzata, ossia per Stefania.

D'altro canto, neanche quest'ultima riesce a fare a meno di pensare al giovane giornalista. Difatti, entrambi si ritrovano a dover vivere un momento di forte difficoltà, poiché non vorrebbero mai ferire i sentimenti della giovane Zanatta. Pertanto, prima che possa aver luogo la cena in questione, Marco si rende conto di non poter più sostenere un peso così grande e decide di fare il passo decisivo: rompere il fidanzamento, lasciando la sua ragazza.

Un inganno ben architettato al Paradiso delle Signore

Intanto, i riflettori si spostano su altri personaggi principali del Paradiso delle Signore. Si tratta di Flavia Brancia, la quale, con la complicità di Fiorenza, decide di mettere su un piano per allontanare sua figlia Ludovica dal fidanzato Marcello. Da tempo, infatti, la donna tenta di ostacolare il loro rapporto in ogni modo.

Questa volta, però, sembra che abbia in mente un'idea vincente per riuscire nel suo intento.

Pertanto, dopo aver intenerito il cuore della giovane Brancia, raccontandole della fine del suo matrimonio e della difficile situazione economica in cui versa attualmente, va all'attacco con una nuova rivelazione. Le confida, infatti, di essere gravemente malata. Ovviamente si tratta soltanto di una messa in scena.

Il direttore del Paradiso in difficoltà

Infine, i colpi di scena al Paradiso delle Signore non finiscono mai. Infatti, anche Vittorio Conti sta attraversando un momento difficile. Da quando Dante Romagnoli è divenuto socio del magazzino, la situazione ha iniziato a peggiorare progressivamente.

Soprattutto ora che frequenta addirittura sua cognata, poiché teme che possa minare gli equilibri all'interno della sua famiglia.

Inoltre, siccome il suo acerrimo nemico sta cercando di coinvolgere il più possibile la piccola Serena, quest'ultima si sta allontanando dallo zio, poiché preferisce trascorrere la maggior parte del suo tempo con la coppia. Purtroppo, però, Vittorio non reagisce affatto bene a tutta questa situazione perché è fonte di forte stress. D'altronde, Dante si è intromesso proprio nelle cose che più ama: il suo adorato Paradiso e la sua famiglia.