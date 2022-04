Gli spoiler della famosa soap opera Il Paradiso delle Signore sono ricchi di novità per i telespettatori affezionati. Nella puntata che andrà in onda il 12 aprile su Rai 1, Salvatore chiederà a Marcello di incontrarsi (Pietro Masotti): durante l'appuntamento, Amato ribadirà a Barbieri di essere il suo migliore amico e chiederà all'uomo di fargli da testimone nel giorno più importante della sua vita. Non ci vorrà molto prima che Marcello accetti con gioia la proposta di Salvatore. Successivamente Amato comincerà a organizzare, nei minimi dettagli, la sorpresa per la sua amata Anna e sarà molto euforico al solo pensiero.

Il Paradiso, episodio 12 aprile: Salvatore chiede a Marcello di fare il testimone di nozze

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore trasmesso il 12 aprile, Salvatore sarà desideroso di incontrare Marcello, poiché vorrà chiedere all'uomo di fare il testimone di nozze. Barbieri accetterà subito la proposta del suo migliore amico, sarà così che Amato inizierà a preparare la sorpresa per la sua fidanzata, avendo cura di ogni dettaglio. Il progetto di Salvatore, dunque, sarà quello di consegnare l'anello alla sua amata, così da stupirla e lasciarla senza parole, ma purtroppo non tutto andrà come sperato dall'uomo. Gemma, invece, sarà ancora molto turbata, dopo che Marco ha deciso improvvisamente di lasciarla: Zanatta non accetterà tanto facilmente l'accaduto e farà di tutto pur di riconquistare il giovane di Sant'Erasmo.

Adelaide aiuta Gemma a riconquistare Marco

Adelaide deciderà di sostenere Gemma e di aiutarla a riconquistare il suo amato Marco: Zanatta, infatti, non si arrenderà tanto facilmente e non accetterà di aver perso il suo fidanzato all'improvviso, così deciderà di escogitare una strategia ben precisa per attirare la sua attenzione.

Nel frattempo Dante Romagnoli proseguirà con il suo diabolico piano e acquisterà alcuni negozi dall'altra parte del mondo, poi farà sapere a tutti di volerli chiamare con il nome "Paradiso". L'unica persona che non scoprirà subito le strane intenzioni di Dante, sarà proprio Vittorio Conti. Quest'ultimo, infatti, potrebbe essere l'unico in grado di fermare il piano del suo socio.

