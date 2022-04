Giovedì 31 marzo, su Canale 5, è stata trasmessa la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e donne. Federica Aversano ha ammesso di esserci rimasta malissimo per non essere stata stata scelta. A tal proposito, l'ex corteggiatrice si è scagliata contro Ranieri.

Lo sfogo dell'ex corteggiatrice

Matteo Ranieri ha deciso di uscire da Uomini e Donne con Valeria Cardone. I microfoni di Witty Tv hanno intercettato i protagonisti del dating show dietro le quinte. A caldo, Federica Aversano ha utilizzato parole piuttosto dure nei confronti dell'ex tronista: "Io gli ho creduto".

La giovane ha ammesso di non avere mai dubitato di Matteo quando le raccontava di essere in difficoltà su chi scegliere alla fine del suo percorso. Guardando indietro, l'ex corteggiatrice ha confidato di essersi fatta solamente un film. Dunque, si è sentita illusa e presa in giro da Ranieri: "Non lo vedo sporco in quello che fa, lo vedo immaturo".

Aversano ha confidato che appena arrivata negli studi del dating show era bloccata, perché non aveva mai preso parte ad un programma televisivo del genere. Successivamente, è riuscita ad aprirsi e corteggiare Matteo Ranieri, grazie anche all'aiuto del tronista ligure: "Lui ci provava in tutti i modi per farmi rimanere".

'Mi sento presa in giro'

In puntata, Federica Aversano si era già tolta qualche sassolino dalla scarpa su Matteo Ranieri.

La ragazza, una volta compreso di non essere la "scelta", aveva spiegato che se lo sentiva di essere "scartata", anche se in cuor suo sperava di sbagliare. Da donna, l'ex corteggiatrice aveva notato che Matteo era molto più vicino ai modi di fare di Valeria Cardone.

Secondo il punto di vista di Federica, l'ex tronista avrebbe capito di voler uscire con Valeria durante l'ultimo ballo.

Prima di lasciare lo studio, aversano ha sbottato: "Mi sento presa in giro".

Tina Cipollari contro Federica

Federica Aversano ha consigliato a Matteo Ranieri di crescere. A quel punto ha preso parola Tina Cipollari - opinionista insieme a Gianni Sperti. La diretta interessata ha ammesso di non essere mai intervenuta in questi mesi.

Questa volta, però, Tina ha voluto vuotare il sacco: "La persona immatura sei te, non sei stata scelta". A detta dell'opinionista, Federica dovrebbe farsene una ragione: "Sei ignorante, te lo dico io".

Come un fiume in piena, Cipollari ha sparato a zero sulla corteggiatrice non scelta: "Non mi sei mai piaciuta, sei pesante come un macigno". Infine, Tina Cipollari si è complimentata con Matteo Ranieri per essere uscito da Uomini e Donne con Valeria Cardone piuttosto che con Federica Aversano.