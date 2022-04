Inizia a delinearsi il palinsesto del daytime estivo di Canale 5 e sembra che anche quest'anno Uomini e donne verrà rimpiazzato con due Serie TV e una di queste sarebbe di origine turca. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sulla rete ammiraglia Mediaset sarebbe pronta ad arrivare Ada Masalı.

Il debutto di Ada Masalı su Canale 5

Ada Masalı potrebbe debuttare il 30 maggio nel daytime di Canale 5: è questa l'indiscrezione che circola negli ultimi giorni su diversi portali specializzati in serie turche. Il serial dovrebbe accompagnare il pubblico di Canale 5 per tutta l'estate e concludersi prima che inizi il palinsesto autunnale della rete ammiraglia Mediaset, visto che la produzione originale turca è composta solamente da 25 episodi (la metà rispetto a serie come DayDreamer o Love is in the air).

Non sarà la sola ad accompagnare il pubblico di Canale 5, infatti sempre nel daytime (e confermato anche dai listini di Publitalia '80, ndr) arriverà Un altro domani (il titolo italiano scelto per la soap spagnola Dos vidas). Al momento non si conosce l'ordine di programmazione, ma entrambe dovrebbero trasmettere episodi della durata circa di 45 minuti.

Anche Brave and Beautiful continuerà la sua messa in onda e anche in questo caso gli appuntamenti potrebbero allungarsi. Con la fine di Amici, la serie turca andrebbe a occupare il suo spazio vacante. Dovrà solamente "fare spazio" al daytime de L'Isola dei famosi, che secondo le ultime indiscrezioni andrà avanti fino alla fine di giugno.

La storia di Ada Masalı

Con Ada Masalı arriva in Italia la serie che vede come protagonisti i personaggi di Haziran e Poyraz, interpretati da Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz. Le vicende della serie narrano la storia di Haziran, una ragazza di città e cosmopolita che abita a Istanbul. Con il suo capo parla del lavoro dei suoi sogni che si trova a Tokyo, ma per far sì che il suo desiderio si avveri deve dargli una mano.

Nell'isola delle rondini, infatti, c'è un uomo che non vuole vendergli la sua terra e, in questo modo, ostacola lo sviluppo dell'isola. Per questo chiederà ad Haziran di andare sull'isola e convincere l'uomo a cambiare idea. Qui la ragazza fa la conoscenza di Poyraz, un ragazzo con cui non si trova bene, ma da cui riesce a ottenere le informazioni utili per il suo capo.

Haziran e la proposta a Poyraz

Mentre è di rientro a Istanbul, Haziran incontra una sua zia che non vedeva da tempo, ma questo incontro le fa perdere il traghetto e la ragazza si ritrova costretta a rimanere nell'isola. Qui inizierà a prendere coscienza degli inganni del suo capo e del fatto che vuole fare del male a Poyraz.

Per cercare di rimediare, Haziran farà un'offerta a Poyraz.