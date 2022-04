Sale sempre di più la tensione all’Isola dei Famosi tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez. I due naufraghi, sin dal primo giorno, hanno ammesso di non provare particolare simpatia uno nei confronti dell’altro e, nonostante la fame e la lotta per la sopravvivenza comune, entrambi continuano a non trovare un punto di equilibrio. I due, infatti, anziché andare d'accordo, continuano a rendersi protagonisti di accese discussioni sull’Isola.

Isola, Nicolas sparla di Jeremias

A poche ore dalla nuova puntata dell’Isola Dei Famosi 2022, in onda giovedì 14 aprile, in Honduras gli animi continuano ad essere molto tesi.

Nicolas Vaporidis si è lasciato andare a nuove dichiarazioni su Jeremias Rodriguez, con il quale non riesce assolutamente a trovare un punto di incontro. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando Edoardo si è lasciato andare ad uno sfogo con Jeremias in merito alle sue difficoltà economiche e di come più volte Guendalina sia stata la sua ancora di salvezza. Durante i giorni seguenti, il fratello di Belen, non si è fatto problemi ad umiliarlo dandogli del mantenuto davanti a tutto il gruppo. Questo comportamento ha infastidito Nicolas, il quale ha accusato l’argentino di essere spietato e violento. L’attore si è sfogato dicendo ad Edoardo Tavassi che il comportamento dell'argentino non gli piace assolutamente e che tutto quello che fa non è solo sbagliato, ma è anche una mancanza di rispetto ed una violenza verbale.

Lo sfogo di Vaporidis va avanti e confessa: "è proprio cattivo. Tu Edoardo ti sei solamente confidato e lui l’ha urlato a tutti. Questa cosa mi fa schifo". Il naufrago ha poi spiegato che lui è abituato ad aprirsi lentamente per evitare di trovare persone che poi gli fanno del male, proprio come fa Jeremias. Nicolas rasserena anche Edoardo, dicendogli che se mai avesse voglia di confidarsi con lui, tutte le parole rimarrebbero dentro di lui e che non le direbbe mai a nessuno.

Lo sfogo del naufrago si conclude dicendo: "Io non ti tradirei mai, lui ha detto cose orrende davanti a tutti, è cattivo. Non si doveva permettere di dirti che ti mantiene tua sorella [VIDEO]e che sei un fallito”.

Anticipazioni ottava puntata Isola Dei Famosi

Giovedì 14 aprile 2022 tornerà su Canale 5 un nuovo appuntamento dell’Isola Dei Famosi, condotto da Ilary Blasi insieme agli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Come sempre, non mancheranno le sfide e le prove leader. In particolare, Carmen dovrà sfidare Alessandro, suo figlio, mentre invece Guendalina e Estefania si affronteranno in uno scontro tutto al femminile.

Su Playa Sgamada invece, Clemente dovrà fare una scelta molto difficile e decidere se ascoltare il suo cuore o scegliere il gioco. Oltre alle nuove nomination, scopriremo anche le sorti dei tre concorrenti al televoto, Nicolas, Nick e Gustavo, uno dei quali naufraghi dovrà definitivamente abbandonare l’Isola Dei Famosi. Per saperne di più non resta che attendere la puntata di giovedì 14 aprile 2022.