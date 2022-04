Riccardo Guarnieri è stato recentemente intervistato da Uomini e Donne Magazine e ha parlato del suo ritorno nel programma di Canale 5. La ricomparsa di Riccardo all'interno del parterre over ha fatto molto scalpore tra i fan del dating show di Maria De Filippi: l'operaio tarantino, infatti, è tornato dopo un anno di assenza.

A tal proposito Guarnieri ha confessato di averci messo un po' di tempo per tornare in studio, soprattutto per quello che è successo con Roberta Di Padua lo scorso anno: "Dovevo smaltire alcune cose".

Guarnieri: 'Era arrivato il momento di tornare'

Riccardo Guarnieri ha svelato i motivi che lo hanno spinto a ritornare nel dating show di Canale 5. L'operaio tarantino ha confessato di essere stato lontano dalle telecamere per un po' di tempo, soprattutto per "liberarsi" del clamore mediatico creato intorno a lui, dopo la fine della storia d'amore con Roberta Di Padua.

Soltanto in seguito, Riccardo ha deciso di provare nuovamente l'esperienza di Uomini e donne: "Era arrivato il momento di tornare. Ho recuperato la mia forza e ho fatto pace con il passato" e ha aggiunto: "Ho avuto diverse conoscenze, ma niente di importante".

Riccardo su Ida Platano: 'Mi ha fatto molto piacere ballare con lei'

Riccardo Guarnieri, sempre durante l'intervista, ha parlato dell'incontro con Ida Platano, avvenuto all'interno del dating show di Maria De Filippi, confessando: "Mi ha fatto molto piacere ballare con lei, chiacchierarci anche per poco.

È passato tanto tempo dalla fine della nostra storia ed era giusto avere un chiarimento".

L'ultimo incontro tra Riccardo e Ida, infatti, era avvenuto proprio negli studi di Canale 5, più di un anno fa e non era andato affatto bene. Guarnieri ha speso delle belle parole nei confronti della sua ex: "Sono stato molto sereno nel rivederla".

U&D, Guarnieri: 'Mi basta uno sguardo per capire Ida'

Sempre riguardo Ida Platano, Riccardo Guarnieri ha confessato: "Tra me e Ida la storia è finita. Mi basta solo uno sguardo per capirla, dopo quello che abbiamo vissuto, penso che per lei sia lo stesso'.

Inoltre Riccardo ha svelato di essersi addirittura commosso durante il ballo con Ida, nel giorno del suo rientro nel programma, ma ha cercato di non darlo a vedere e di aver dato dei consigli alla sua ex: "Le ho consigliato di lasciar perdere ogni tanto, se vede che un uomo non le dà ciò che vuole.

Poi, scherzando, le ho detto che dopo aver toccato il cielo con un dito con me, capisco sia difficile trovare un nuovo fidanzato". Grazie al ballo con Ida, Riccardo ha dichiarato di essersi buttato ogni cosa alle spalle.

Riccardo su Roberta: 'L'ho chiamata'

Alla fine dell'intervista, Riccardo ha parlato anche di Roberta Di Padua e ha confessato di averla chiamata, dopo aver scoperto che la donna aveva preso il covid. Il cavaliere tarantino ha voluto sottolineare di aver contattato Roberta soltanto per sapere come stesse e che la telefonata era "d'affetto".

Riguardo la sua vita privata, Riccardo ha svelato un dettaglio curioso e simpatico: la festività preferita dell'operaio tarantino sembra essere il Natale e adora fare il presepe, ogni anno costruisce con le sue mani un intero villaggio.

In conclusione, Guarnieri ha parlato dei propri desideri per il futuro: "Mi piacerebbe riprovare ciò che ho provato per Ida, qualcosa che vada oltre all'attrazione fisica. Oggi cerco 'la donna giusta', so quello che voglio e se la persona che frequento non è in grado di darmelo lascio perdere subito".